Stellantis: il piano d’acquisto per i dipendenti raggiunge i 22 milioni di azioni sottoscritte in oltre tre anni

Il piano di acquisto di azioni per i dipendenti di Stellantis, Shares to Win , ha completato la sua edizione 2025 il 25 novembre 2025. Dal suo lancio nel 2023, i dipendenti hanno sottoscritto 22 milioni di azioni. Questa terza edizione annuale consecutiva si è estesa a 20 paesi, coinvolgendo oltre 235.000 dipendenti idonei.

Advertisement

L’investimento medio dei dipendenti di Stellantis nel 2025 ha superato i 1.150 euro

“Shares to Win” incarna perfettamente la mentalità di Stellantis che mette le persone al primo posto, con l’obiettivo di offrire ai propri dipendenti l’opportunità di essere coinvolti nei risultati aziendali, promuovendo impegno, orgoglio e senso di appartenenza.

Con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più i propri dipendenti nel capitale della Società, Stellantis ha sviluppato un programma unico nel suo genere: Shares to Win. Lanciato nel 2023, il piano si è svolto annualmente e l’edizione 2025 segna la terza consecutiva, sottolineando l’impegno costante dell’azienda nel promuovere la partecipazione dei collaboratori.

Advertisement

Negli anni il programma ha guadagnato sempre più rilevanza a livello internazionale. Quest’anno coinvolge 20 paesi, due in più rispetto al 2024, e interessa oltre 235.000 dipendenti idonei, praticamente quasi l’intera forza lavoro globale di Stellantis. La crescita costante del numero di partecipanti dimostra quanto l’iniziativa sia apprezzata e quanto l’azienda punti a renderla sempre più inclusiva.

La forza del programma risiede anche nel pacchetto di incentivi offerto. Ogni dipendente può aderire senza alcuna sottoscrizione minima, con la possibilità di acquistare azioni Stellantis con uno sconto del 20%, che nel 2025 porta il prezzo di sottoscrizione a 6,52 euro. Inoltre, Stellantis contribuisce all’investimento personale dei dipendenti con un contributo di contropartita fino a 1.000 euro, raddoppiando addirittura i primi 200 euro investiti, offrendo così 400 euro per 200 euro versati e fino a 1.000 euro per 800 euro. Questo approccio rende l’iniziativa accessibile, vantaggiosa e un’occasione concreta per condividere il successo dell’azienda con chi ne fa parte ogni giorno.

Advertisement

“In Stellantis, la nostra mentalità che mette le persone al primo posto guida iniziative come Shares to Win , di cui siamo molto orgogliosi e che proponiamo da tre anni consecutivi”, ha affermato Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Sustainability Officer. “Credo che l’azionariato dei dipendenti rafforzi il legame di fiducia reciproca tra l’azienda e i suoi dipendenti. Dimostra il nostro impegno a costruire insieme il futuro, condividendo la creazione di valore e promuovendo la coesione e l’orgoglio di far parte di Stellantis”.

Stellantis

Alla chiusura dell’edizione 2025, Shares to Win contava 22 milioni di azioni sottoscritte dai dipendenti dal suo lancio nel 2023. Ciò corrisponde a 209 milioni di euro investiti, di cui 141 milioni di euro in sottoscrizioni personali e 68 milioni di euro conferiti da Stellantis attraverso il suo programma di matching. I dipendenti di Stellantis detengono collettivamente il 2,8% del capitale della Società, con un aumento di 1,1 punti percentuali rispetto a ottobre 2023, prima del lancio del primo programma Shares to Win .

Advertisement

Nel complesso, i principali Paesi in cui opera Stellantis, ovvero Francia, Italia e Stati Uniti, hanno rappresentato due terzi delle sottoscrizioni totali al programma nel 2025. A livello globale, il programma ha raggiunto un tasso di sottoscrizione dell’11% nel 2025, con un investimento medio da parte dei dipendenti di oltre 1.150 euro.