EX30 sotto i 20.000 euro, gli incentivi per la piccola tra i SUV di casa Volvo

Volvo ha deciso di giocare d’anticipo e cavalcare l’onda dei nuovi incentivi per le auto elettriche 2025, in arrivo, salvo ritardi dell’ultimo minuto, verso la metà di ottobre. Una mossa perfettamente in linea con le strategie di molte case automobilistiche, che già si stanno preparando a lanciare offerte lampo e prezzi promozionali per far salire il più possibile la febbre da Ecobonus.

Protagonista della nuova campagna della casa svedese è la Volvo EX30, il B-SUV compatto dal design nordico con tecnologia minimalista. Tuttavia, non tutte le versioni del modello possono beneficiare dei nuovi incentivi: come sempre, il diavolo si nasconde nei dettagli.

Secondo le regole dell’Ecobonus, solo le auto con prezzo di listino inferiore a 35.000 euro più IVA, ovvero circa 42.700 euro, possono rientrare nel programma. Perciò, soltanto le versioni Single Motor della EX30, con batterie da 51 o 69 kWh, superano l’esame di ammissibilità. Niente incentivi per chi punta alle configurazioni più spinte, ma ottime opportunità per chi cerca un’elettrica premium a prezzo “umano”.

Il contributo massimo arriva a 11.000 euro per chi ha un reddito ISEE sotto i 30.000 euro, mentre scende a 9.000 euro per chi si colloca tra i 30.000 e i 40.000. La buona notizia è che la Volvo EX30 Single Motor Essential MY26, con un listino di 36.350 euro, diventa improvvisamente un piccolo sogno accessibile: grazie agli incentivi statali e al contributo delle concessionarie, il prezzo d’attacco può scendere fino a 18.500 euro. In pratica, un taglio del 50%.

Il SUV Volvo offre un motore elettrico da 200 kW alimentato da una batteria LFP da 51 kWh, capace di offrire un’autonomia compresa tra 330 e 339 chilometri WLTP. Prestazioni più che rispettabili per un’auto che si propone come “entry level” solo di nome, perché di fatto mantiene la qualità e la solidità tipiche del marchio svedese.