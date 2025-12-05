Fiat Pandina: il nuovo modello mostrerà ai cinesi che gli italiani sono i numeri uno nelle city car

Nuova Fiat Pandina è la prossima generazione della celebre city car della casa torinese. Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto quanto sarà importante questa vettura non solo per il marchio Fiat che prevede di venderne tantissime unità in modo da sostituire degnamente l’attuale Pandina ma anche per la fabbrica di Pomigliano, dove l’auto dovrebbe essere prodotta, che così potrebbe avere il futuro assicurato per molto tempo. Il suo arrivo che è previsto tra il 2028 e il 2029 non solo potrebbe mettere in crisi Dacia e le cinesi come vi abbiamo scritto in un nostro precedente articolo ma potrebbe anche mostrare al mondo intero come in Italia siamo ancora capaci di costruire una city car come si deve.

La nuova Fiat Pandina avrà una marcia in più e mostrerà ai cinesi di cosa è ancora capace l’industria auto italiana

Infatti la nuova Fiat Pandina sarà la vera cartina tornasole delle reali ambizioni della casa torinese. Sarà fatta per essere migliore dell’attuale Panda sotto tutti i punti di vista ma con le stesse dimensioni e con prezzi che forse potrebbero essere addirittura anche leggermente più bassi di oggi una cosa assurda se si pensa che tutte le nuove auto di solito tendono a costare qualcosa in più delle precedenti generazioni. Ma Fiat lo sa che non può sbagliare. La concorrenza è troppo forte nel segmento A e nulla può essere lasciato al caso se si vuole davvero lasciare un segno nell’attuale mercato auto europeo.

La nuova Fiat Pandina con il suo stile retrò simile a quello della Grande Panda con interni rinnovati, più tecnologici e con materiali di qualità e un rapporto qualità prezzo degno di questo nome si preannuncia una sfida ardua per la concorrenza. Il suo debutto potrebbe avvenire nel 2028 anche se in verità al momento l’unica cosa certa è che il suo lancio avverrà entro il 2030. Per quanto riguarda la gamma dei motori, come per tutte le altre novità dei brand italiani di Stellantis, chiediamo uno sforzo per garantire motorizzazioni quanto meno interessanti.