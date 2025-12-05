Nuova Alfa Romeo Giulia: almeno una versione termica con motore potente la meritiamo

Nuova Alfa Romeo Giulia che qui vi mostriamo un bel render di Alessandro Capriotti debutterà nel corso dei prossimi anni. Inizialmente prevista per la primavera del 2026 dovrebbe arrivare o nella seconda parte del 2027 o agli inizi del 2028. Al momento dell’auto si sa ben poco. Infatti non sono ancora apparsi teaser ufficiali, foto di brevetti e nemmeno foto spia del prototipo camuffato. Quindi tutti i render apparsi fino ad oggi sono tutti frutto di fantasia magari basati come quello che vi mostriamo di Capriotti design su quelle che sono state le dichiarazioni rese dai dirigenti del biscione.

Nuova Alfa Romeo Giulia: almeno un motore termico buono gli alfisti se lo meritano

Ad esempio una cosa si è capita e cioè che la nuova Alfa Romeo Giulia non avrà un design da classica berlina design come l’attuale modello. Si tratterà sempre di una berlina ma fastback con la coda tronca e un profilo più coupeggiante tanto che qualcuno ha ipotizzato una sorta di passaggio dai tre volumi attuali a due e mezzo anche se in realtà la vettura in lunghezza potrebbe anche acquistare qualche cm come di certo farà la nuova Alfa Romeo Stelvio grazie all’utilizzo della piattaforma STLA Large.

Come sappiamo nella gamma della nuova Alfa Romeo Giulia ci saranno motori elettrici e anche termici. I termici a quanto pare saranno tutti ibridi e non ci saranno quindi termici puri. Quello che tutti ci auguriamo e che speriamo e che tra le versioni presenti in gamma vi sia almeno una con motore termico ad alte prestazioni e che non si tratti insomma tutte di versioni entry level. Al momento non è chiaro se la top di gamma Quadrifoglio sarà elettrica o ibrida. Inizialmente era stato detto chiaro e tondo che sarebbe stata elettrica con motore da oltre mille cavalli.

Le più recenti dichiarazioni in merito, che comunque risalgono ad oltre 6 mesi fa, fanno pensare che forse alla fine si tratterà di una vettura ibrida e dunque la famosa termica ad alte prestazioni dovrebbe esserci. Ovviamente al momento si tratta solo di supposizioni. Per avere certezze dovremo aspettare quanto meno il 2026 anno importante in cui il CEO di Stellantis Antonio Filosa dovrebbe finalmente fare luce sul futuro dei vari brand del gruppo tra cui la stessa Alfa Romeo.