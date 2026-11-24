L’Unione europea vuole accelerare lo sviluppo della rete di ricarica per le auto elettriche, riducendo i tempi necessari per ottenere le autorizzazioni e semplificando le procedure richieste agli operatori. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto il 18 novembre un accordo provvisorio sulle nuove regole, che fanno parte di un più ampio intervento sulle infrastrutture energetiche europee presentato dalla Commissione nel dicembre 2025.

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Auto elettriche, l’Europa vuole ridurre la burocrazia per installare nuove colonnine

Una delle novità più importanti riguarda le stazioni di ricarica installate su strutture artificiali, come i parcheggi già esistenti, che potranno beneficiare dell’esenzione dalle autorizzazioni amministrative se la potenza complessiva dell’impianto sarà pari o inferiore a 1 MW. Raddoppia inoltre la soglia di potenza oltre la quale saranno richieste determinate autorizzazioni, passando dai 100 kW della proposta iniziale a 200 kW.

Gli operatori potranno contare anche su tempi più certi, poiché la procedura di autorizzazione delle stazioni di ricarica autonome dovrà concludersi entro sei mesi. L’iter di connessione alla rete elettrica avrà invece un limite di tre mesi, prorogabile a sei in casi giustificati, salvo alcune deroghe previste per le reti isolate o di piccole dimensioni.

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Proprio il collegamento alla rete rappresenta ancora un problema in Italia, dove secondo Motus-E al 30 settembre 2026 circa il 12,3% degli 88.368 punti di ricarica a uso pubblico installati risultava in attesa di connessione. In Francia, alla stessa data, erano disponibili oltre 202.000 punti di ricarica pubblici, in crescita del 13% rispetto a un anno prima. Nel mese di ottobre le elettriche hanno raggiunto il 41,5% delle nuove immatricolazioni francesi.

L’accordo prevede inoltre la creazione di portali digitali attraverso i quali le aziende potranno presentare le domande e seguire le diverse fasi della procedura, fornendo la documentazione una sola volta. Gli Stati membri potranno anche introdurre il silenzio-assenso per alcuni passaggi intermedi, evitando che la mancata risposta delle amministrazioni rallenti l’intero progetto.

Le semplificazioni interesseranno anche gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo dell’energia, oltre a prevedere una condivisione dei benefici economici con le comunità locali che ospitano progetti di energia rinnovabile con una potenza superiore a 7 MW.

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L’accordo dovrà ancora ricevere l’approvazione definitiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dopodiché gli Stati membri avranno 18 mesi per recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. Le nuove disposizioni potrebbero quindi diventare operative nel corso del 2028.