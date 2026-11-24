In questo ultimo ottobre, in Europa, le elettriche non chiedono più il permesso timidamente. Il mercato cresce del 3,3% e arriva a 1,11 milioni di immatricolazioni, e a spingerlo sono le auto a batteria, che segnano un +57% e si prendono il 31% della torta. Da gennaio il totale viaggia sul +5,8%, mentre le elettriche pure, nello stesso periodo, sono a +43%.

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Chi paga il conto è il motore tradizionale, ovviamente. La benzina cede il 18% in un mese, il diesel precipita del 26%. Su base annua il quadro non cambia: meno 7,9% per l’una, meno 16% per l’altro. Il diesel, ormai, tiene botta solo nei ricordi dei concessionari.

I marchi cinesi continuano a correre in Europa, ma stavolta frenano un filo. La loro quota scende dal 14,6% di settembre al 13,5%. Changan, Geely e Chery hanno comunque ingranato forte, e Leapmotor firma il numero più rumoroso con un +256% a 13.902 unità. Fuori dal coro Polestar, unico tra i big cinesi in retromarcia con un meno 30%.

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Per quanto riguarda Tesla, dopo il settembre in grande stile arriva la sbornia. Le vendite restano in crescita del 73% annuo, a quota 11.722, ma la classifica mensile racconta un’altra storia. La Model Y, prima il mese scorso, finisce al 31esimo posto. La Model 3 scivola dal secondo al 112esimo.

In vetta alle vendite, nessun alieno, la solita Dacia Sandero si prende il primo posto con 17.812 targhe, davanti alla Volkswagen Golf con 16.873 e alla Toyota Yaris Cross con 16.577. Il podio sa di normalità, e forse è proprio questo che fa riflettere.

Tra i marchi storici a volumi alti, la crescita migliore è di Honda con più 22%, a 6.142 veicoli. Kia sale del 14% fino a 45.150 unità, trascinata da K4 e PV5. Bene anche Mazda, Mini e Fiat. Va peggio ad Alfa Romeo, DS e Seat, che incassano cali significativi, mentre Audi, Hyundai, Porsche e Volvo lasciano sul tavolo oltre il 10% rispetto a un anno fa.

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Nel mezzo di questo complessissimo panorama europeo, però, l’elettrificazione non elettrica fa il suo lavoro. Gli ibridi plug-in guadagnano l’11%, quelli full hybrid l’8%.