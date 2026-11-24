Audi ha scoperto che i pulsanti servivano, lo ha capito dopo averli praticamente buttati. Il marchio dei Quattro Anelli, come mezza industria, un giorno ha deciso che la plancia doveva essere un’unica distesa di vetro e pixel. Qualcuno si è spinto oltre, cancellando anche l’ultimo tasto sopravvissuto.

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Gli schermi non spariranno. I costruttori ci hanno investito somme enormi, e il software che li governa costa meno dei pulsanti fisici, che lo si voglia credere o no. Quello che le case hanno faticato a digerire è che non tutto si può gestire con un dito su una superficie liscia. Alzare il volume o spostare la temperatura dell’abitacolo non dovrebbe richiedere un’immersione nei menu mentre si viaggia.

La soluzione di Audi sembra un trucco da prestigiatore. I disegni di un brevetto scovati da Carmoses mostrano una plancia con una fila di pulsanti veri che si nasconde quando non servono. Il display centrale dell’infotainment è montato su un pannello retrattile: nella configurazione standard copre tutto e la plancia resta pulita. Basta premere un tasto dedicato o dare un comando vocale e i comandi fisici escono allo scoperto, pronti all’uso.

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Climatizzatore, volume dell’impianto audio e alcune regolazioni della vettura sono funzioni che le dita riconoscono da sole, senza che gli occhi abbandonino la strada. Spostarle nei menu digitali ha reso il tutto più elegante e molto meno intuitivo.

Audi, va detto, non sta affatto proponendo il ritorno alle plance di una volta, tappezzate di bottoni. Il touchscreen resta dov’è, la differenza è che il guidatore può passare ai comandi tradizionali quando vuole, senza dover scegliere un campo e restarci.

L’idea, peraltro, non arriva da sola. Si lega a una tendenza che il marchio sta già coltivando negli interni: nascondere gli schermi o ridurne le dimensioni per fare spazio ad altro, come anticipato dalla Concept C.

Il condizionale resta d’obbligo. Per ora c’è solo un brevetto, non un sistema confermato per una futura auto di serie. Non sarebbe una sorpresa vederlo debuttare su un modello reale. Chissà se i nostalgici del tasto e gli amanti del minimalismo digitale troveranno finalmente un punto d’incontro.