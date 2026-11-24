Si parla di 445 milioni di dollari buttati in una tornata elettorale. Elon Musk, uomo più ricco del pianeta, l’ha ammesso con la franchezza: “Mi sento piuttosto sciocco per aver speso così tanti soldi senza ottenere granché in cambio”. Ecco servita la giravolta, neanche troppo rocambolesca, sui Repubblicani statunitensi.

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L’ha detto al DealBook Summit del New York Times, e Bloomberg ha raccolto anche il resto della confessione: col senno di poi, avrebbe aperto il portafoglio molto meno. Per uno che ha costruito Tesla e SpaceX scommettendo contro il buonsenso, vedersi “bocciare” una puntata è una novità.

I soldi, circa 385 milioni di euro al cambio, sono passati in gran parte da America PAC e Texas PAC, con un obiettivo preciso: tenere i Repubblicani al Congresso e blindare il Texas, dove hanno casa gli stabilimenti Tesla e SpaceX. È andata molto diversamente alle Mid Term (le elezioni delle camere, per farla facile, quelle che decidono agenda e votazioni delle leggi, mica una sciocchezza).

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I Democratici si sono presi entrambe le camere e hanno vinto anche a Austin e dintorni, con James Talarico che ha battuto Ken Paxton nella corsa al Senato. Su quel solo candidato, i gruppi legati a Musk avevano mobilitato circa 229 milioni di dollari. Musk afferma inoltre che, senza il suo denaro, i candidati repubblicani avrebbero potuto fare ancora peggio.

Poi, la frase che ha fatto più rumore. «Io non sono MAGA», ha dichiarato. Detto da chi nel 2024 era stato uno dei megafoni più rumorosi di Donald Trump, tra eventi di campagna, difese a colpi di post sulla propria piattaforma e un ruolo di peso nell’amministrazione (poi mollato) dopo la vittoria, suona come una svolta di copione. Lo ricordiamo tutti al DOGE, il Dipartimento per l’Efficienza Governativa, a sforbiciare la spesa pubblica e a riorganizzare pezzi di governo federale.

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Quella stagione, per Tesla, è costata cara. Nel mondo è partita una campagna anti-Musk fatta di attacchi alle concessionarie, vandalismo davanti alle fabbriche e auto danneggiate. Molti proprietari hanno risposto con un adesivo sul lunotto: «Avevo quest’auto prima che Elon perdesse la testa».

Adesso il vento è girato e a Washington i Democratici hanno più muscoli. Più controllo politico significa più attenzione sulle aziende di Musk, ed ecco spiegata la voglia improvvisa di basso profilo. Anche se per il magnate risulterà molto difficile.