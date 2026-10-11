Porsche consegna 178.532 automobili nei primi nove mesi del 2026

I numeri commerciali di Porsche non sono quelli desiderati dal management, ma l’azienda cerca di invertire il trend con una nuova strategia, pianificata per i prossimi anni. Nei primi nove mesi del 2026 la casa tedesca ha consegnato 178.532 vetture ai clienti di tutto il mondo, contro le 212.509 dello stesso periodo del 2025.

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Il calo è del 16%, in linea con quanto si era già registrato nel bilancio relativo ai primi sei mesi dell’anno, rispetto all’analogo periodo del 2025. L’andamento delle consegne nel terzo trimestre è sulla stessa lunghezza d’onda del trend osservato al termine del primo semestre.

Porsche, alla luce delle risultanze, ha scelto per il futuro una strategia di vendita orientata al valore e a mantenere un equilibrio tra domanda e offerta. L’obiettivo è quello di posizionare più in alto il brand, con modelli a maggiore indice di redditività.

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Tornando all’arco temporale oggetto di analisi, ossia ai mesi da gennaio a settembre 2026, il primato delle vendite Porsche tocca alla ​​Cayenne, regina della gamma con 59.586 consegne. Molto sostenuta resta la domanda del modello simbolo della gamma: la 911. La domanda dei clienti verso questo modello è in crescita. Nei primi nove mesi dell’anno, le consegne dell’iconica sportiva Porsche sono aumentate del 12%.

Solida si è mostrata la richiesta per le versioni esclusive e ad alte prestazioni di questa nobile famiglia, ma gli allestimenti di punta hanno avuto un’elevata incidenza anche in altre linee di prodotto. Ciò evidenzia l’appeal del marchio, come afferma Matthias Becker, Membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite e il Marketing di Porsche AG.

Il successo delle versioni più esclusive ed emozionanti delle vetture in gamma è un segnale, che il management vuole cogliere per metterlo meglio a frutto nel futuro aziendale, sia nel segmento premium sportivo che in quello di lusso.

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Come dicevamo, i numeri commerciali più importanti di Porsche, da gennaio a settembre 2026, sono stati messi a segno dalla Cayenne, con 59.586 vetture consegnate. Siamo più o meno sugli stessi livelli dell’analogo periodo del 2025, ma va detto che c’è stata una flessione del 2% sui volumi.

Per quanto riguarda la Porsche Macan, questa è stata consegnata in 51.025 esemplari (-21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Buona la performance dell’inossidabile Porsche 911, icona della casa tedesca: per lei una crescita dei numeri commerciali del 12% su base annua, con 42.217 esemplari consegnati.

I modelli 718 Boxster e 718 Cayman hanno registrato 3.291 consegne (-79% rispetto al periodo corrispondente del 2025). Doveroso evidenziare come la produzione della gamma 718 sia terminata a ottobre dello scorso anno. Le Porsche Panamera consegnate hanno toccato quota 13.714 esemplari nei primi nove mesi del 2026 (-35%), mentre quelle della Taycan si sono attestate a 8.699 unità (-31%).

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Il Nord America è stato il principale bacino di sbocco delle auto di Stoccarda, con 56.088 vetture consegnate. La cifra risulta inferiore del 13% rispetto alla precedente lettura, ma ciò è imputabile soprattutto alla cessazione della produzione della gamma 718 e alle ottime performance registrate l’anno scorso dal Macan Electric.

In Europa (esclusa la Germania), Porsche ha registrato consegne per 44.949 vetture (-11%). Più contenuta la flessione in Germania, dove la contrazione dei volumi è stata del 7%. Nel mercato domestico, la casa di Stoccarda ha dato ai suoi clienti le chiavi di 20.954 auto.

Nei mercati esteri ed emergenti sono state effettuate 35.048 consegne (-19%). Peggio ancora è andata in Cina, dove Porsche ha piazzato 21.493 vetture a sua firma nei primi nove mesi, con calo del 33% sullo stesso periodo dello scorso anno.

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Per il futuro, Porsche punta a privilegiare il valore rispetto ai volumi. Si va, quindi, verso un riposizionamento del brand, che guarda verso fasce di mercato più alte ed esclusive.

Fonte | Porsche AG