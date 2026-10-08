Volkswagen porta la sigla GTI nell’era elettrica: ecco il prezzo della ID. Polo

Volkswagen apre le prenotazioni della ID. Polo GTI, la prima elettrica del marchio a utilizzare la sigla nata con la Golf del 1976. La compatta sviluppa 226 CV e conserva la trazione anteriore, accompagnata da interventi specifici sul telaio. Il prezzo parte da 39.995 euro in Germania e sale a 41.450 euro in Francia, dove gli ordini sono partiti oggi 8 ottobre 2026.

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Volkswagen ID. Polo GTI: ordini aperti per la prima GTI elettrica da 226 CV

La potenza viene gestita attraverso un differenziale anteriore con bloccaggio a controllo elettronico, che aiuta a distribuirla fra le ruote durante la percorrenza delle curve. La direzione progressiva lavora insieme alle sospensioni adattive DCC, entrambe comprese nella dotazione annunciata. Premendo il comando dedicato sul volante si attiva il profilo GTI, che modifica la risposta del motore e la regolazione del telaio, accompagnandole con un suono specifico.

Dentro, i sedili sportivi riprendono il motivo a quadri delle precedenti GTI, reinterpretato attraverso rivestimenti e cuciture rosse. La strumentazione digitale da 10,25 pollici può mostrare una grafica ispirata ai quadranti della Golf I, con il sistema multimediale che rappresenta il brano in riproduzione attraverso l’immagine di una musicassetta. Il richiamo agli anni ’80 convive con uno schermo centrale da 12,9 pollici.

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Il motore elettrico eroga 290 Nm e permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 190 km/h. L’energia arriva da una batteria NMC con 52 kWh utilizzabili, per una percorrenza dichiarata fino a 431 chilometri WLTP. Volkswagen affida al navigatore anche la programmazione delle soste necessarie per ricaricare lungo il percorso.

Collegata a una colonnina rapida, la ID. Polo GTI accetta fino a 105 kW in corrente continua. Il costruttore indica circa 24 minuti per portare la carica dal 10 all’80%, attribuendo il risultato alla capacità di mantenere una curva di ricarica regolare.

La carrozzeria recupera il bordo rosso sul frontale e il motivo a nido d’ape, abbinandoli a cerchi da 19 pollici e a uno spoiler posteriore specifico. La trasformazione elettrica porta anche più spazio per i bagagli rispetto alla Polo GTI a benzina, passando da 351 a 441 litri, che diventano 1.240 abbattendo gli schienali posteriori.

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Il prezzo italiano della GTI resta da comunicare. Il listino tedesco e francese collocano la GTI intorno ai 40.000 euro, in attesa dell’offerta destinata al nostro mercato.