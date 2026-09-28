Nuova Volkswagen ID. Tiguan: ecco il modello che raccoglierà l’eredità della ID.4

Volkswagen sostituirà ID.4 e ID.5 con la nuova ID. Tiguan, attesa al debutto nei primi giorni di ottobre e sul mercato all’inizio del 2027. Il nome è stato confermato nel comunicato diffuso il 28 settembre, insieme alle immagini della vettura ancora parzialmente camuffata. La Tiguan con motori termici e ibridi continuerà ad affiancare il nuovo SUV elettrico.

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Volkswagen ID Tiguan, debutto a ottobre e arrivo nel 2027 al posto di ID.4 e ID.5

Il cambiamento riprende la strategia inaugurata dalla ID. Polo, attraverso la quale Volkswagen sta trasferendo alle elettriche denominazioni già conosciute dai clienti. Il prefisso ID continuerà a identificare i modelli a batteria, mentre le vetture con motore a combustione conserveranno i nomi attuali. Chi cerca una Tiguan avrà quindi due famiglie distinte fra cui scegliere, senza che l’arrivo dell’elettrica comporti l’uscita di scena dell’altra.

Il progetto deriva dalla ID.4, ma Volkswagen sta preparando un intervento sulla carrozzeria più esteso. Le proporzioni generali rimangono in linea con quelle della ID.4, mentre il disegno perde parte delle superfici arrotondate del modello uscente e si avvicina alle forme più squadrate delle recenti ID. Polo e ID. Cross. Anche il frontale appare meno morbido, con una disposizione dei fari che cambia sensibilmente l’espressione della vettura.

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Al posteriore alcune coperture nascondono ancora i dettagli, ma si riconosce un gruppo luminoso sviluppato in larghezza. Le immagini suggeriscono una coda più geometrica, coerente con il resto della carrozzeria, anziché un semplice aggiornamento della grafica dei fanali. La somiglianza con le nuove elettriche più piccole riguarda quindi il disegno complessivo, pur mantenendo le dimensioni proprie di un SUV destinato alle famiglie.

L’abitacolo riceverà modifiche altrettanto importanti. Le fotografie dei prototipi pubblicate da Auto Express mostrano il ritorno di comandi fisici, anche sul volante, dopo le critiche rivolte alle superfici sensibili al tocco. La testata riferisce inoltre di un lavoro sulla qualità interna, richiamando le indicazioni raccolte dal responsabile del design Andreas Mindt.

Sono attesi miglioramenti anche alla parte elettrica, ma i valori di autonomia e le potenze di ricarica della gamma definitiva devono ancora essere annunciati. Le modifiche introdotte sulla ID.3 Neo offrono un possibile riferimento, ma non permettono di attribuire automaticamente alla ID. Tiguan le stesse batterie o gli stessi motori.

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ID.4 e ID.5 hanno superato insieme 950.000 consegne dal 2021, mentre il nome Tiguan accompagna oltre 8,3 milioni di esemplari prodotti. La nuova elettrica raccoglierà l’eredità dei primi due modelli utilizzando una denominazione già affermata, con la speranza che questa possa fare ancora meglio di entrambi i modelli in uscita. Il listino italiano non è stato ancora comunicato e andrà verificato quando saranno definite le versioni destinate al nostro mercato.