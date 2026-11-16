Renault assume operai e licenzia impiegati: l’elettrica ha bisogno di mani, non di scrivanie

Renault assume con una mano e licenzia con l’altra. Entro il 2028 il gruppo francese porterà nei suoi stabilimenti in Francia 1.650 nuovi operai, ma nello stesso periodo farà sparire fino a mille posti “da colletto bianco” legati alla produzione. Il tutto, dicono due fonti a Reuters, tramite uscite volontarie.

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La ragione dell’assunzione è semplice e, per una volta, piacevole da raccontare: le auto elettriche vanno bene. Dall’inizio dell’anno le vendite a batteria della Losanga sono salite del 72,5%, trainate da R5 e Twingo, due nomi che hanno capito che il passato, se ben rivestito di corrente, ancora vende. A dare una mano ci ha pensato anche l’impennata del carburante seguita alla guerra israelo-americana contro l’Iran, che ha reso la benzina meno simpatica di una colonnina.

Quello che serve meno, dunque, è tutto ciò che sta intorno alle linee di assemblaggio. Controllo qualità, approvvigionamento e gli altri ruoli d’ufficio dell’industria francese del gruppo sono finiti nel mirino: circa il 7% di una forza lavoro stimata in 15.000 persone. Chi sta sulle linee è al sicuro, chi sta dietro una scrivania un po’ meno.

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Il motivo ufficiale si trova a Oriente. Ridurre i costi per tenere il passo dei costruttori cinesi, che producono più in fretta e spendono meno. Non è una novità in casa Renault: a giugno era già toccato al reparto ingegneristico, ristrutturato per accorciare tempi e costi di sviluppo. Questo nuovo capitolo ne è il seguito naturale, con la differenza che qui il copione prevede un accordo con i sindacati. Una fonte ammette che il processo è appena cominciato, la parte difficile deve ancora arrivare.

I vertici hanno presentato il quadro alle sigle durante l’osservatorio sulle competenze, lo strumento con cui il gruppo prova a prevedere di quali profili avrà bisogno.

La notizia è stata riportata per prima da Les Échos, che aggiunge un dettaglio non trascurabile: un programma di formazione da quasi 500.000 ore, pensato per accompagnare i cambi di mansione e adattare la struttura alle nuove sfide. Mezzo milione di ore di corso fa pensare che la riconversione sia presa sul serio.