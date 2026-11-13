Volkswagen richiama 4,6 milioni di auto nel mondo: ecco il motivo

Il gruppo Volkswagen richiama circa 4,6 milioni di veicoli nel mondo per una vite di fissaggio della scatola dello sterzo che può corrodersi e spezzarsi. Le campagne, avviate da settembre 2026, riguardano alcuni modelli Volkswagen, Audi, SEAT e Škoda. Per gli automobilisti italiani, Volkswagen ha pubblicato una pagina dedicata dove verificare il coinvolgimento della propria vettura tramite il numero di telaio.

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Volkswagen: il richiamo allo sterzo riguarda circa 4,6 milioni di auto nel mondo

I quasi 2,9 milioni di esemplari indicati all’avvio del richiamo si riferivano a Volkswagen e Audi. Il conteggio complessivo delle campagne registrate dall’autorità tedesca KBA comprende anche SEAT e circa 1,72 milioni di Škoda. Nella sola Germania, sommando i quattro marchi, i veicoli coinvolti sono circa 1,37 milioni. L’estensione del richiamo dipende dall’impiego dello stesso fissaggio su diverse vetture basate sulla piattaforma MQB.

La vite tiene in posizione la scatola dello sterzo. Se l’umidità raggiunge il fissaggio, la corrosione può indebolirlo fino a provocarne la rottura. Anche l’esposizione prolungata al sale sparso sulle strade in inverno può favorire il deterioramento. Nei casi più gravi, la rottura può compromettere la capacità di sterzare. L’intervento previsto consiste nel sostituire gratuitamente la vite in un’officina autorizzata con una più resistente alla corrosione.

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La campagna di Volkswagen interessa esemplari di Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy costruiti tra settembre 2013 e luglio 2024. Per la famiglia Audi Q3, il periodo indicato va da ottobre 2017 a maggio 2024. SEAT ha incluso alcune Ateca e Tarraco prodotte tra aprile 2016 e settembre 2024, mentre per Škoda sono coinvolte Kodiaq, Karoq, Octavia e Superb, con date di produzione comprese, a seconda del modello, tra novembre 2015 e agosto 2026.

Il numero di telaio, riportato sui documenti del veicolo, permette alla rete di assistenza di verificare se la singola auto rientra nel richiamo e se il lavoro è già stato eseguito. La stessa verifica può servire prima di acquistare un esemplare usato, soprattutto se il venditore ha ricevuto la comunicazione ma deve ancora portare l’auto in officina. I codici della campagna sono 48VS per Volkswagen, 48LG per Audi, 48T7 per SEAT e 48LS per Škoda.