Volkswagen ID. Tiguan, inizia la produzione del best seller in versione elettrica: basterà il nome?

Volkswagen ha preso il suo SUV elettrico più atteso e, naturalmente, lo ha chiamato come quello più venduto. Certo, dipende da quanto vi piace la parola Tiguan.

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A Emden è partita la produzione in serie della ID. Tiguan, che prende il posto della ID.4 e della sua gemella coupé, la ID.5. Negli ultimi anni, queste, sono state tra le elettriche più vendute del gruppo. Le prime consegne ai clienti arriveranno a inizio 2027, ma i preordini, dopo il debutto mondiale di inizio ottobre, sono già qualche migliaio. Il che, per un’auto che nessuno ha ancora guidato, è un bell’atto di fede.

Lo stabilimento tedesco non è alla prima volta. Emden ha già sfornato oltre 500.000 elettriche e nelle prossime settimane farà salire gradualmente i ritmi della nuova arrivata, senza spegnere la linea della ID.7, che continua nelle versioni berlina e station wagon.

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Sotto la carrozzeria le scelte sono tre. La base da 190 CV abbina una batteria da 58 kWh, poi si sale a 286 CV con la 77 kWh, fino ai 299 CV della 4Motion a trazione integrale, sempre con la batteria grande. L’autonomia WLTP arriva a 600 chilometri, a seconda della configurazione. Chi ha un rimorchio da portare in giro può contare su 1.800 chili con il pacco piccolo e fino a 2.000 con quello grande.

Il bagagliaio posteriore arriva a 534 litri, più 32 nel vano anteriore. Gli allestimenti sono quattro: Trend, Life, Style e R-Line. In abitacolo c’è spazio per tre schermi, 10 pollici per chi guida, 15 per l’infotainment e un 12 pollici dedicato al passeggero.

Fuori, il design “Pure Positive” cancella la vecchia impostazione da crossover per tornare a un SUV vero, con linee nette e superfici tese. C’è anche una notizia che farà felice chi ha nostalgia dei gesti semplici: tornano le maniglie delle portiere a barra, quelle che si afferrano senza dover cercare un pulsante.

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Thomas Schäfer, CEO del marchio, afferma che la Tiguan è una Volkswagen in tutto e per tutto, e che ora il momento di diventare elettrica. Per lui l’avvio a Emden è un segnale forte, la prova che i piani vengono mantenuti e che l’elettrico può parlare a più persone.