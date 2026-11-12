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Volkswagen ID. Tiguan, inizia la produzione del best seller in versione elettrica: basterà il nome?

Parte a Emden la produzione della Volkswagen ID. Tiguan: fino a 600 km di autonomia, tre schermi e consegne da inizio 2027.
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
Volkswagen ID. Tiguan

Volkswagen ha preso il suo SUV elettrico più atteso e, naturalmente, lo ha chiamato come quello più venduto. Certo, dipende da quanto vi piace la parola Tiguan.

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A Emden è partita la produzione in serie della ID. Tiguan, che prende il posto della ID.4 e della sua gemella coupé, la ID.5. Negli ultimi anni, queste, sono state tra le elettriche più vendute del gruppo. Le prime consegne ai clienti arriveranno a inizio 2027, ma i preordini, dopo il debutto mondiale di inizio ottobre, sono già qualche migliaio. Il che, per un’auto che nessuno ha ancora guidato, è un bell’atto di fede.

Volkswagen ID. Tiguan

Lo stabilimento tedesco non è alla prima volta. Emden ha già sfornato oltre 500.000 elettriche e nelle prossime settimane farà salire gradualmente i ritmi della nuova arrivata, senza spegnere la linea della ID.7, che continua nelle versioni berlina e station wagon.

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Sotto la carrozzeria le scelte sono tre. La base da 190 CV abbina una batteria da 58 kWh, poi si sale a 286 CV con la 77 kWh, fino ai 299 CV della 4Motion a trazione integrale, sempre con la batteria grande. L’autonomia WLTP arriva a 600 chilometri, a seconda della configurazione. Chi ha un rimorchio da portare in giro può contare su 1.800 chili con il pacco piccolo e fino a 2.000 con quello grande.

Volkswagen ID. Tiguan

Il bagagliaio posteriore arriva a 534 litri, più 32 nel vano anteriore. Gli allestimenti sono quattro: Trend, Life, Style e R-Line. In abitacolo c’è spazio per tre schermi, 10 pollici per chi guida, 15 per l’infotainment e un 12 pollici dedicato al passeggero.

Volkswagen ID. Tiguan

Fuori, il design “Pure Positive” cancella la vecchia impostazione da crossover per tornare a un SUV vero, con linee nette e superfici tese. C’è anche una notizia che farà felice chi ha nostalgia dei gesti semplici: tornano le maniglie delle portiere a barra, quelle che si afferrano senza dover cercare un pulsante.

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Thomas Schäfer, CEO del marchio, afferma che la Tiguan è una Volkswagen in tutto e per tutto, e che ora il momento di diventare elettrica. Per lui l’avvio a Emden è un segnale forte, la prova che i piani vengono mantenuti e che l’elettrico può parlare a più persone.

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