Più giovani e più affezionati alla benzina: chi sono i nuovi ricchi che scelgono Bugatti

L’età media di chi, oggi, tira fuori milioni di euro per una Bugatti si aggira intorno ai 42 anni, e il dato è sceso di dieci anni in un colpo solo, dato che prima era 52. Altro che clientela in pensione con il garage di famiglia.

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A raccontarlo è Sascha Doering, nuovo CEO di Bugatti per le Americhe, in un’intervista ad ABC News, parlando della clientela americana. Il prezzo di partenza della Tourbillon, 4,6 milioni di dollari, non sembra spaventare nessuno. Anzi, i compratori più giovani arrivano e restano: molti possiedono più di un esemplare, e si parla di un cliente nordamericano con 14 Bugatti in collezione.

Il marchio è guidato da Mate Rimac, uno che l’elettrico lo ha praticamente portato sul podio delle hypercar, eppure a Molsheim nessuno ha fretta di staccare la spina al motore termico. Quando a Doering hanno chiesto se un cliente gli avesse mai domandato una Bugatti elettrica, la risposta è stata una parola sola: “No”.

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Non che l’elettrificazione sia bandita. La Tourbillon da 1.800 CV abbina un V16 aspirato da 8,3 litri a tre motori elettrici, la formula che Doering definisce “il meglio dei due mondi”. Rimac, intanto, lascia aperta la porta a idee audaci come la Destrier, e perfino a una Tourbillon più leggera con cambio manuale.

Poi ci sono i numeri del Nord America, che pesano tra il 35% e il 45% delle vendite globali. Quando il marchio ci è sbarcato con la Veyron, vent’anni fa, la quota era intorno al 20-25%. L’anno scorso le consegne hanno toccato circa 60 vetture, record assoluto, servite da 12 concessionarie negli Stati Uniti, due in Canada e una in Messico. Quindici punti vendita per un pubblico che compra a colpi di milioni.

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Mentre Ferrari ha celebrato il proprio debutto elettrico con la Luce, Bugatti tira dritto per la sua strada. Chi sperava in una futura Bugatti a guida autonoma, inoltre, può scordarsela: Doering non la immagina nemmeno tra vent’anni. Per il marchio conta solo regalare “brividi ed emozioni”.