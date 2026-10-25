Volkswagen guarda ai modelli cinesi per l’Europa: la ID. Aura T6 fra le ipotesi

La Volkswagen ID. Aura T6 potrebbe essere uno dei modelli sviluppati in Cina destinati ad ampliare anche la gamma europea. Il SUV elettrico di FAW-Volkswagen è già in consegna sul mercato cinese, dove parte da 129.900 yuan, equivalenti a circa 17.400 euro al cambio attuale, e propone cinque posti in una carrozzeria lunga oltre 4,8 metri.

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Volkswagen ID. Aura T6, il SUV elettrico cinese potrebbe arrivare anche in Europa

L’interesse per un possibile arrivo nel continente nasce dalle dichiarazioni di Thomas Schäfer, che al Salone di Parigi ha confermato ad Autocar la valutazione di alcune importazioni dalla Cina. Volkswagen prenderebbe in considerazione vetture capaci di aggiungere qualcosa all’offerta esistente, soprattutto in categorie per le quali sarebbe difficile giustificare lo sviluppo di un progetto dedicato all’Europa.

Tra queste c’è proprio la Aura T6 e la berlina ID. Unyx 09. Secondo la ricostruzione della testata, il SUV troverebbe posto sopra la ID. Tiguan, entrando in concorrenza con la Volvo EX60. La selezione dei modelli e il calendario dell’operazione attendono ancora una decisione ufficiale.

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In Cina, dove affronta rivali come BYD Sealion 06 e Geely EX5, la T6 viene proposta in quattro allestimenti. Alla 540 Pro da 129.900 yuan seguono la 660 Pro da 139.900 yuan, circa 18.740 euro, e la 660 Max da 149.900 yuan, circa 20.080 euro. La 660 Ultra raggiunge 166.900 yuan, equivalenti a circa 22.350 euro.

Tutte utilizzano un motore elettrico posteriore da 170 kW, circa 231 CV, alimentato da batterie LFP con capacità di 59,9 oppure 77,5 kWh. Le autonomie dichiarate raggiungono rispettivamente 540 e 660 chilometri nel ciclo cinese CLTC, diverso dal WLTP adottato in Europa. Per la versione d’ingresso vengono indicati 7,2 secondi nello scatto da zero a 100 km/h.

La carrozzeria misura 4.811 millimetri in lunghezza, 1.879 in larghezza e 1.648 in altezza, con un passo di 2.836 millimetri e un bagagliaio da 576 litri. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è di 0,245.

Nell’abitacolo, il touchscreen da 15,6 pollici affianca la strumentazione da 10,25 pollici e un head-up display a realtà aumentata equivalente a 25,8 pollici. L’infotainment impiega un processore a 4 nanometri da 20 TOPS e supporta Apple CarPlay, Huawei HiCar e CarLink.

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Gli allestimenti superiori aggiungono il LiDAR e il chip Horizon Robotics Journey 6H da 420 TOPS, dedicati all’assistenza avanzata in città e in autostrada. L’architettura elettronica CEA, sviluppata da Volkswagen con Xpeng e Cariad China, permette di ridurre il numero delle centraline.

Un’eventuale commercializzazione europea comporterebbe prezzi specifici, comprensivi dei costi di trasporto, omologazione, distribuzione e delle imposte applicabili nei singoli Paesi. Le cifre cinesi descrivono quindi il posizionamento della T6 solo nel suo mercato d’origine.