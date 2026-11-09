Il Defender ha un clone cinese? Jaguar Land Rover chiama gli ufficiali giudiziari

Gli ufficiali giudiziari olandesi, per farla semplice, si sono presentati negli uffici BYD per dare un’occhiata ai documenti digitali dell’azienda. Succede quando Jaguar Land Rover (JLR) sospetta che qualcuno abbia smontato un Defender per capire come è fatto.

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Il blitz risale ad agosto, tra gli stabilimenti di Schiedam e Hoofddorp, nei Paesi Bassi. Secondo Times e Guardian, JLR voleva sapere tutto su certi file prima che sparissero. Il bersaglio è il Ti7, SUV ibrido plug-in a sette posti, squadrato e robusto, in vendita in Cina da settembre 2025 come Fangchengbao Ti7. Qualcuno lo aveva già battezzato “il clone cinese del Defender”.

Il team legale di BYD ha parlato di “pesca a strascico”, cioè troppi file sequestrati per trovare qualcosa (sempre ricordando la presunzione di innocenza). La replica di JLR è stata più pesante, ovvero accusando una condotta di ostruzione alla giustizia. Intanto, davanti al tribunale dell’Aia, la sentenza preliminare è attesa l’11 novembre. Dovrà stabilire se BYD abbia qualcosa da dimostrare sulla presunta violazione della proprietà intellettuale. Le due case, per ora, fanno scena muta.

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Sul piano estetico, le somiglianze ci sono, ma parlare di copia carbone sarebbe esagerato. Il punto, secondo la stampa britannica, è un altro: la causa riguarda l’ipotetica ingegneria inversa, non la sola carrozzeria.

Poi c’è il portafoglio, che pesa quanto il diritto. Il Ti7 dovrebbe sbarcare nel Regno Unito a gennaio, da 47.995 sterline. Il Defender 110 a sette posti parte da 68.465. Più di 20.000 sterline di differenza per un’auto di taglia simile, anche se sotto la pelle le due non hanno niente in comune dato che motori e ingegneria di base sono diversi.

JLR, va detto, il copione lo conosce. Nel 2019 ha vinto contro Jiangling Motor Corporation, dopo tre anni di causa, per una presunta imitazione della Range Rover Evoque. Eppure con la Cina non fa sempre la guerra, con Chery ha una joint venture di lunga data, che ha rilanciato il nome Freelander come marchio di auto elettriche.

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Proprio Chery è finita nel mirino dei sospetti con la Jaecoo 7, ribattezzata “la Range Rover di Temu”. Il modello non rientra nella joint venture, ma ad ottobre è stato l’auto più venduta nel Regno Unito, con 3.412 unità, per il secondo mese di fila e la terza volta quest’anno. Da gennaio sono 42.885 immatricolazioni, secondo posto assoluto.

I marchi cinesi arrivano in Europa con auto sempre più curate e prezzi più bassi, e la pazienza dei costruttori storici si accorcia. Il Defender è un’icona e un motore di crescita per JLR, e difenderlo è comprensibile.