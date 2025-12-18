Volkswagen ID. Cross, la versione di produzione finalmente senza veli

La Volkswagen ID. Cross è stata avvistata durante un’uscita stradale quasi completamente priva di camuffature, forse ormai stanca di nascondersi dietro pesanti adesivi. Quello che si appresta a diventare il SUV elettrico più piccolo del marchio tedesco ha deciso di farsi guardare da vicino, mostrandoci un’anticipazione significativa del modello di serie che debutterà nell’autunno 2026.

Il posizionamento grazie a un prezzo d’attacco promesso di circa 27.000 euro fa ben sperare chi sogna la scossa senza dover fare enormi sacrifici. Il design, evoluto rispetto al concept visto a Monaco, appare decisamente più moderno e distintivo. Il frontale sfoggia una firma luminosa integrata nei fari e un paraurti con la tipica protezione da SUV, ideale per affrontare i temibili marciapiedi del centro.

La sezione anteriore è divisa orizzontalmente. Sopra in tinta carrozzeria, sotto un design ancora un po’ nascosto. Non mancano il parabrezza fortemente inclinato e i cerchi in lega da 18 pollici dell’allestimento R-Line, che danno a questa compatta un’aria decisamente sportiva. Sul posteriore, la barra luminosa che collega i fanali occupa la piega del portellone.

All’interno dell’ID. Cross, regna ancora molto la filosofia del “vedo-non-vedo”. Nonostante un telo protettivo provi a nascondere il cruscotto, lo schermo touch centrale svetta solitario in un abitacolo minimalista e high-tech. La dotazione di serie si annuncia ricca. Gli allestimenti top di gamma offriranno chicche come il Travel Assist per il mantenimento e cambio corsia, la chiave digitale e la ricarica rapida.

Sotto la carrozzeria batte il cuore della piattaforma MEB Entry, studiata appositamente per le compatte del gruppo. La gamma della Volkswagen ID. Cross non sarà pigra. Sono previste versioni con motore singolo anteriore e potenze fino a 220 CV. Per quanto riguarda i serbatoi di energia, si potrà scegliere tra batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) o agli ioni di litio, garantendo un’autonomia massima che arriva a circa 450 chilometri.