Nuova Volkswagen ID. Cross: presentato il concept che anticipa il SUV elettrico

Volkswagen accelera la sua transizione all’elettrico e, dopo il debutto della nuova ID. Polo e della sua versione sportiva GTI, al Salone di Monaco ha svelato uno dei prototipi più attesi: il Volkswagen ID. Cross Concept, anticipazione di un SUV compatto e accessibile che entrerà in produzione nel 2026. Il nuovo modello si collocherà nella gamma come l’alternativa 100% elettrica al T-Cross e verrà prodotto nello stabilimento di Pamplona.

Advertisement

Volkswagen ID. Cross Concept: svelato il design del futuro SUV elettrico

Il concept adotta il nuovo linguaggio stilistico “Pure Positive” di Volkswagen. All’anteriore spiccano i fari sottili Matrix LED IQ.LIGHT, uniti da una fascia luminosa a LED che integra anche il logo VW retroilluminato. La vista laterale sottolinea l’anima SUV con protezioni in plastica, barre al tetto e cerchi in lega da 21 pollici. Il posteriore è dominato da gruppi ottici LED orizzontali collegati da una striscia luminosa continua e da un paraurti scolpito che ne accentua il carattere dinamico.

Advertisement

Con i suoi 4,16 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,58 di altezza, l’ID. Cross Concept si posiziona nel cuore del segmento dei SUV compatti. Il passo di 2,60 metri, reso possibile dalla piattaforma MEB+, assicura un abitacolo spazioso nonostante le dimensioni contenute. Il bagagliaio offre 450 litri, a cui si aggiungono 25 litri del frunk anteriore e altri 38 litri ricavati sotto il divano posteriore. L’abitacolo è orientato alla digitalizzazione e al comfort. La strumentazione da 11 pollici si abbina a un display centrale da 13 pollici per il sistema infotainment.

Il prototipo monta un motore elettrico anteriore da 155 kW (211 CV) abbinato a una batteria da 56 kWh, che consente fino a 420 km di autonomia, stimati secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida raggiunge i 130 kW, mentre la capacità di traino arriva a 1.200 kg.

La versione di serie dell’ID. Cross Concept sarà lanciata nel 2026 e con ogni probabilità prenderà il nome di ID. T-Cross. L’obiettivo dichiarato di Volkswagen è un prezzo di partenza attorno ai 28.000 euro, rendendolo una delle opzioni più accessibili tra i SUV elettrici del marchio.