Facebook Twitter Instagram Youtube

Nuova Volkswagen ID. Cross: presentato il concept che anticipa il SUV elettrico

Svelato il Volkswagen ID. Cross Concept, che anticipa il SUV compatto 100% elettrico in arrivo nel 2026.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
8 Settembre 2025
volkswagen id. cross concept 2025 volkswagen id. cross concept 2025

Volkswagen accelera la sua transizione all’elettrico e, dopo il debutto della nuova ID. Polo e della sua versione sportiva GTI, al Salone di Monaco ha svelato uno dei prototipi più attesi: il Volkswagen ID. Cross Concept, anticipazione di un SUV compatto e accessibile che entrerà in produzione nel 2026. Il nuovo modello si collocherà nella gamma come l’alternativa 100% elettrica al T-Cross e verrà prodotto nello stabilimento di Pamplona.

Advertisement

Volkswagen ID. Cross Concept: svelato il design del futuro SUV elettrico

volkswagen id. cross concept 2025

Il concept adotta il nuovo linguaggio stilistico “Pure Positive” di Volkswagen. All’anteriore spiccano i fari sottili Matrix LED IQ.LIGHT, uniti da una fascia luminosa a LED che integra anche il logo VW retroilluminato. La vista laterale sottolinea l’anima SUV con protezioni in plastica, barre al tetto e cerchi in lega da 21 pollici. Il posteriore è dominato da gruppi ottici LED orizzontali collegati da una striscia luminosa continua e da un paraurti scolpito che ne accentua il carattere dinamico.

Advertisement

Con i suoi 4,16 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,58 di altezza, l’ID. Cross Concept si posiziona nel cuore del segmento dei SUV compatti. Il passo di 2,60 metri, reso possibile dalla piattaforma MEB+, assicura un abitacolo spazioso nonostante le dimensioni contenute. Il bagagliaio offre 450 litri, a cui si aggiungono 25 litri del frunk anteriore e altri 38 litri ricavati sotto il divano posteriore. L’abitacolo è orientato alla digitalizzazione e al comfort. La strumentazione da 11 pollici si abbina a un display centrale da 13 pollici per il sistema infotainment.

volkswagen id. cross concept 2025

Il prototipo monta un motore elettrico anteriore da 155 kW (211 CV) abbinato a una batteria da 56 kWh, che consente fino a 420 km di autonomia, stimati secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida raggiunge i 130 kW, mentre la capacità di traino arriva a 1.200 kg.

La versione di serie dell’ID. Cross Concept sarà lanciata nel 2026 e con ogni probabilità prenderà il nome di ID. T-Cross. L’obiettivo dichiarato di Volkswagen è un prezzo di partenza attorno ai 28.000 euro, rendendolo una delle opzioni più accessibili tra i SUV elettrici del marchio.

volkswagen id. cross concept 2025
volkswagen id. cross concept 2025
volkswagen id. cross concept 2025
volkswagen id. cross concept 2025
volkswagen id. cross concept 2025
volkswagen id. cross concept 2025
LinkedInTelegramWhatsApp

X