Volkswagen ID. Cross: svelati i primi dettagli del nuovo SUV elettrico accessibile

Volkswagen rivoluziona il naming dei veicoli elettrici: ecco le nuove ID. Polo e ID. Cross.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
5 Settembre 2025
volkswagen-Small-Electric-SUV volkswagen-Small-Electric-SUV

Dopo aver mostrato la nuova ID. Polo, Volkswagen ha annunciato un importante cambiamento nel naming dei suoi veicoli elettrici. Sarà mantenuta la sigla ID., ma le denominazioni numeriche lasceranno spazio a nomi più classici e riconoscibili. L’ID. Polo, precedentemente nota come ID.2, inaugurerà questa nuova strategia.

Volkswagen cambia strategia per la sua gamma elettrica: addio numeri, tornano i nomi iconici

volkswagen-Small-Electric-SUV

Non è finita qui, perché un nuovo SUV elettrico, la cui versione concept debutterà il prossimo 7 settembre, prenderà il nome di ID. Cross. Previsto per il lancio sul mercato a fine 2026, sarà l’equivalente elettrico del T‑Cross.

Martin Sander, responsabile vendite del marchio, spiega la scelta di questa strategia: “I nostri modelli accompagnano le persone per molti anni, diventando parte dei loro ricordi. Un nome come Polo porta con sé affidabilità, identità e storia. Con i nuovi nomi, vogliamo che i modelli ID. suscitino emozioni e si radichino nella vita di tutti i giorni. La mobilità elettrica non deve solo guardare al futuro, ma essere anche personale e accessibile.”

volkswagen-Small-Electric-SUV

Entrambi i modelli, ID. Polo e ID. Cross, saranno prodotti in Spagna: il primo a Martorell, Barcellona, insieme alla CUPRA Raval, il secondo a Landaben, in tandem con la Skoda Epiq. Entrambe le vetture sfrutteranno la piattaforma MEB+, ottimizzata per efficienza e rapidità di ricarica, capaci di ricaricare fino all’80 % in circa 23 minuti, grazie a una potenza di picco di circa 130 kW.

Lo stile dell’ID. Cross punterà al design “Pure Positive”, che mira a un ritorno a linee più classiche dopo alcune critiche alla prima generazione ID. per la sua estetica poco “volkswageniana”. Sebbene i fari richiamino quelli dell’ID. Polo, il SUV avrà un carattere più robusto e passaruota pronunciati. Note distintive come le tre strisce orizzontali sul montante C richiameranno i legami visivi con modelli iconici, come l’ID. Buzz.

