Porsche 911 Turbo Touring, il mistero dell’ibrida senza “ali”

Il 2025 di Porsche si chiude in bellezza e con un silenzio elettrico (non troppo diffuso nella gamma) grazie all’anteprima della Cayenne elettrica, ma è il 2026 l’anno che promette di scuotere le fondamenta degli appassionati. Se pensavate che l’ibridazione fosse un capitolo chiuso con la GTS, preparatevi a una delle versioni più stravaganti dell’iconica 911.

La sportiva prototipo è stata avvistata durante i test al Nürburgring. Si tratta della presunta Porsche 911 Turbo Touring che si prepara al debutto per il 2027. Un nome che è già un programma e che, a guardare le foto dei paparazzi, sembra voler giocare a nascondino. A parte i quattro terminali di scarico quadrati, l’auto appare insolitamente “pulita”.

La novità più scioccante per ora è che la caratteristica presa d’aria sul passaruota posteriore è coperta da pellicola mimetica. In Porsche stanno testando il raffreddamento o hanno deciso di eliminare questo storico tratto distintivo della Turbo. Tutto da vedere prossimamente.

Il pacchetto Touring implica una scelta filosofica precisa. Rinunciare allo spoiler posteriore fisso, l’ala che da sola racconta un’auto ad alte prestazioni, in favore di un’ala retrattile elettricamente molto più sobria. Sembra che i clienti vogliano la sostanza della GT3 ma senza il look troppo “giovanile”, e la casa di Stoccarda ha recepito il messaggio, estendendo la filosofia Touring anche alla Turbo.

Sotto la carrozzeria mimetizzata batte un cuore ibrido ancora (anche questo) misterioso. Il veicolo di prova eredita la tecnologia debuttata sulla nuova 911 GTS, abbinandola al collaudato motore boxer biturbo a sei cilindri da 3,6 litri e al cambio automatico PDK a otto rapporti. Resta il dubbio amletico sulla trazione: la Turbo è storicamente integrale, ma questa versione Touring potrebbe fare la “ribelle” e trasferire tutta la coppia all’asse posteriore, seguendo le orme della 911 Sport Classic.

Porsche manterrà il segreto fino all’anteprima mondiale, ma di sicuro la Turbo del futuro sarà più discreta, elettrificata e, forse, priva di quelle “orecchie” laterali che l’hanno resa famosa.