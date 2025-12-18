Ford rivoluziona la gamma per il 2026: in arrivo un nuovo SUV al posto della Focus

Ford sta affrontando difficoltà economiche rilevanti, in gran parte legate alla strategia adottata sull’elettrico, una scommessa che si è tradotta in perdite stimate intorno ai 20 miliardi di dollari. Di fronte a questo scenario, l’azienda ha deciso di cambiare rotta, annunciando la cancellazione di alcuni dei progetti elettrici più ambiziosi per riallinearsi alla realtà del mercato. Una scelta che ha portato anche all’uscita di scena del Ford F-150 Lightning, il pick-up elettrico più rappresentativo del marchio.

La situazione non va meglio nemmeno in Europa. Decisioni come l’addio a modelli storici e di grande successo commerciale come la Fiesta e la Focus, hanno sollevato numerose polemiche. Nonostante Ford continui a seguire la propria strategia per il mercato europeo, è evidente che i prossimi lanci avranno un peso importante nel definire il futuro del marchio nel Vecchio Continente.

Tra le novità previste per il 2026 c’è un modello completamente nuovo, destinato a diventare il lancio più rilevante di Ford nel corso del prossimo anno. Questo veicolo avrà il compito di raccogliere l’eredità lasciata dalla Focus, la cui produzione è ormai terminata. La storica compatta, che per decenni ha rappresentato un pilastro della gamma, è destinata a non tornare in tempi brevi.

Ford ha scelto di sostituire la Focus con un SUV, seguendo così le preferenze del mercato. Il nuovo modello sarà anche il successore dell’ormai scomparsa EcoSport. Secondo le indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Bronco, un nome fortemente legato al mondo dei fuoristrada del marchio. Oggi il Bronco è ancora in vendita in Europa e, qualora questo nome venisse effettivamente utilizzato per il nuovo SUV, è plausibile che l’attuale versione lasci il mercato europeo nel prossimo futuro.

Contrariamente a quanto avvenuto con altri progetti recenti, il nuovo SUV Bronco non sarà un modello completamente elettrico. Ford ha infatti deciso di puntare su motorizzazioni termiche abbinate a diversi livelli di elettrificazione. La gamma dovrebbe includere propulsori benzina EcoBoost con tecnologia mild hybrid a 48 volt e varianti ibride full hybrid, una soluzione che la casa dell’Ovale Blu identifica con la sigla FHEV.

Se il calendario verrà rispettato, il nuovo SUV sarà presentato nella prima metà del 2026 e sarà presentato nello stabilimento Ford di Almussafes, in provincia di Valencia, lo stesso sito in cui oggi viene assemblata la Ford Kuga. Quanto a Fiesta e Focus menzionate prima, potrebbero tornare grazie alla collaborazione del marchio con Renault.