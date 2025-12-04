Volkswagen Golf, in arrivo una versione rialzata?

Volkswagen starebbe lavorando a una nuova versione della Golf. Alcuni scatti realizzati nei pressi del Nürburgring sembrano suggerirlo. Nelle immagini si intravede infatti una versione “strana” della compatta tedesca, caratterizzata da un’altezza da terra superiore al normale e da specifici dettagli di carrozzeria. Tutti elementi che fanno pensare al possibile ritorno di una variante a vocazione fuoristrada della Golf.

Le foto diffuse dal portale tedesco Auto Bild mostrano una Golf 8 decisamente fuori dagli schemi. L’assetto rialzato è evidente, così come le marcate protezioni dei passaruota che rafforzano l’impronta robusta del modello. Non mancano indizi interessanti anche sotto il profilo tecnico: i loghi e la presenza delle doppie coppie di terminali di scarico fanno infatti pensare che si tratti di una Golf R, quindi dotata di trazione integrale. Una base tecnica che si presterebbe bene, almeno sulla carta, a una configurazione più orientata all’off-road leggero.

Al momento, però, da parte di Volkswagen non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Le ipotesi si moltiplicano, anche perché non sarebbe la prima volta che la casa automobilistica di Wolfsburg sperimenta una Golf “fuori dal coro”. In tempi relativamente recenti, ad esempio, la Golf 7 era stata proposta nella versione Alltrack, ispirata alle Audi Allroad. Andando ancora più indietro nel tempo, è impossibile non ricordare la celebre Golf Country dei primi anni Novanta, una seconda serie trasformata in un modello dall’aspetto decisamente avventuroso.

Il silenzio della casa tedesca non fa che alimentare le congetture. Del resto, all’interno del gruppo Volkswagen non mancano esempi di modelli sportivi reinterpretati in chiave off-road: basti pensare alla Porsche 911 Dakar o alla Lamborghini Huracán Sterrato. L’idea di applicare un concetto simile anche al modello simbolo di Wolfsburg non appare quindi del tutto campata in aria.

Resta però aperta anche un’altra possibilità: quella del prototipo “camuffato”. Capita spesso che le case automobilistiche utilizzino carrozzerie di modelli esistenti per collaudare nuove soluzioni meccaniche o piattaforme in fase di sviluppo, mantenendo il massimo riserbo. In questo caso, un dettaglio in particolare alimenta i dubbi, ovvero una curiosa protuberanza collocata sul parafango posteriore destro. Un elemento che potrebbe indicare la presenza di componenti sperimentali nascosti sotto la carrozzeria.

Che si tratti davvero di una futura Golf a vocazione off-road o semplicemente di un muletto tecnico, per ora non è possibile dirlo con certezza. Solo Volkswagen potrà chiarire la natura di questo misterioso esemplare una volta che deciderà di rompere il silenzio.