Nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio: evoluta nello stile e nello spirito sarebbe così

Nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio che vi mostriamo in questo nostro articolo è un render realizzato dal creatore digitale Restomod GT che ha pubblicato le immagini di questa sua creazione nel suo profilo Instagram. Il render immagina come sarebbe al giorno d’oggi una nuova Giulietta qualora facesse ancora parte della gamma della casa automobilistica del biscione e se la vettura fosse stata aggiornata esteticamente secondo quelli che sono i nuovi elementi di design di Alfa Romeo che hanno fatto il loro debutto con il SUV compatto Alfa Romeo Junior.

Ecco come sarebbe oggi la nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio se fosse ancora presente nella gamma del biscione

La nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio di Restomod GT presenta linee di design rinnovate rispetto al modello uscito di produzione nel 2020 con firma luminosa LED ispirata alla Junior, paraurti sportivi scolpiti, cerchi neri da 19”, pinze rosse Brembo e vernice Nero Vulcano lucido. Si tratta di una ricostruzione davvero molto realistica. Siamo proprio convinti che se davvero la vettura fosse sopravvissuta fino ad oggi sarebbe stata proprio così.

L’autore del render ha pure immaginato gli interni di questa nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio. L’abitacolo del modello è stato interamente rivisto rispetto a quello della vettura uscita di scena nel 2020. Gli interni di questo immaginario veicolo del biscione presentano Alcantara nera con cuciture verdi, inserti in carbonio forgiato, sedili sportivi moderni e illuminazione ambientale RGB verde.

Plancia digitale, comandi drive mode e infotainment di ultima generazione. Insomma si tratta di una ipotesi molto interessante anche in questo caso dove la tradizione incontra il futuro.

Sotto il cofano, restomod GT immagina per la sua ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio 2025 un motore 1.5 Hybrid Plug-in Q4 da 300 CV, combinato a un motore elettrico posteriore per trazione integrale e modalità Dynamic Boost+, per prestazioni da vera Quadrifoglio. Insomma sicuramente un’ipotesi suggestiva che a nostro giudizio riceverebbe molti gradimenti dai fan del biscione che rimpiangono un simile modello nella gamma di Alfa Romeo e sperano che il futuro possa regalare qualcosa di simile.