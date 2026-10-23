Volkswagen e Xpeng, sembrava il matrimonio perfetto: com’è andata davvero

Sono 267 le ID. UNYX 08 che Volkswagen ha venduto in media ogni mese in Cina, da aprile ad agosto. Sulla carta, però, ne servivano 3.622. Fa circa il 7% dell’obiettivo, e già dire “obiettivo mancato” risulta sostanzialmente un eufemismo.

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La storia, almeno all’inizio, sembrava scritta bene. Volkswagen, che in Cina ha guidato il mercato fino al 2022, aveva scelto Xpeng come alleato per recuperare terreno: l’esperienza industriale tedesca da una parte, la velocità di un marchio cresciuto a ritmi cinesi dall’altra. Collaborazione partita nel 2023, quota del 4,99% nel capitale del costruttore cinese, nuova architettura elettrica completata in 18 mesi. Quello che il Gruppo rivendica come un risultato.

I documenti interni visionati da Reuters raccontano un problema a tre teste: prodotto, posizionamento e distribuzione. Sul primo, un analista sostiene che il design non fosse un granché originale già quando le prime immagini furono mostrate nel 2024, con modelli simili già in strada. Sul secondo, il prestigio del badge pesa meno di una volta, soprattutto quando la concorrenza offre più tecnologia allo stesso prezzo.

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Lo Xiaomi YU7, forte della dotazione di sensori, ha venduto quasi 57.000 unità nello stesso periodo. La Zeekr 7X, con la ricarica rapida come carta vincente, ne ha piazzate oltre 21.000. La UNYX 08 si è fermata a circa 1.300 in totale.

Il terzo capo d’accusa è forse il più sorprendente. Invece di appoggiarsi ai più di 3.000 concessionari delle joint venture con FAW e SAIC, Volkswagen ha puntato su una rete nuova, legata a Volkswagen Anhui.

Secondo le fonti di Reuters, molti potenziali clienti ignoravano che l’auto esistesse. Difficile conquistare chi non sa che sei arrivato. La rete di Anhui conta oggi 166 punti vendita e si sta cercando di coinvolgere FAW-Volkswagen in alcune località, mentre sulle previsioni interne Volkswagen non ha commentato e Xpeng ha preferito tacere.

La posta in gioco va ben oltre un singolo SUV. La Cina, che un tempo garantiva quasi metà degli utili del Gruppo, oggi ne pesa circa il 10%. Ora tocca alla UNYX 09, berlina sempre sviluppata con Xpeng e attesa in concessionaria questo mese, con una proiezione interna di circa 4.900 unità al mese. Obiettivo ambizioso, per non dire coraggioso. Vedremo se Wolfsburg ha imparato la lezione sul modo di posizionare e vendere un’auto in Cina.