Al via la campagna di lancio di Hyundai IONIQ 3

Si affaccia all’orizzonte il lancio italiano della nuova Hyundai IONIQ 3, che incontrerà per la prima volta il pubblico del Belpaese negli showroom ufficiali del marchio il 24 e 25 ottobre, con l’Open Weekend.

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Il percorso di avvicinamento a quelle date viene reso più stimolante dalla campagna pubblicitaria scelta dalla casa coreana per il modello. Lo spot, della durata di 30 secondi, sarà irradiato sui diversi canali mediatici, con una strategia trasversale che punta a coprire i vari pubblici.

Si spazierà dai social alle Connected TV, toccando persino il filone delle sale cinematografiche, per destare curiosità verso la nuova auto e spingere gli spettatori ad andare a scoprirla nei punti vendita.

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In questa campagna di lancio della Hyundai IONIQ 3 non vengono raccontate solo le doti del mezzo ma anche l’idea di libertà che trasmette, più personale e vicina al modo in cui ciascuno vive il proprio tempo e le proprie esperienze. L’obiettivo? Mettere in relazione prodotto, contenuti e occasioni di incontro.

A sostenere l’avvio del cammino commerciale dell’auto ci pensa il piano finanziario “Tua da 300 euro al mese“, valido per tutti gli allestimenti e tagli di batteria, con finanziamento Hyundai Plus.

Lo spot della vettura 100% elettrica coreana ha la foggia di un racconto, che narra le caratteristiche distintive della Hyundai IONIQ 3 non soltanto come contenuti di prodotto, ma come vere e proprie alleate capaci di offrire alle persone una maggiore libertà. Le chiavi per vivere meglio il proprio tempo sono l’autonomia al vertice, la spaziosità e la connettività da prima della classe.

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Con queste credenziali il viaggio sul modello non sarà una semplice distanza da percorrere, ma un’esperienza gradevole, da condividere magari con gli altri. Fresca dell’accesso alle finali del prestigioso premio Auto Europa, la Hyundai IONIQ 3 viene offerta con batterie da 42,2 o 61 kWh, che promettono rispettivamente autonomie fino a 344 e 497 km (WLTP). In condizioni ottimali la ricarica dal 10 all’80% viene effettuata in circa 30 minuti con entrambi i tagli di batteria.