Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo: miglior SUV compatto ai Best of the Year Awards 2026

I premi fanno sempre bene, specie quando si legano alle doti di un prodotto. Non sorprende, quindi, che la scelta della Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo come “Miglior SUV compatto” nell’ambito dei Best of the Year 2026 sia stata accolta con soddisfazione dai vertici della casa tedesca.

Advertisement

Questo riconoscimento statunitense, alla sua prima edizione, viene assegnato dal team di Best of the Year Media ai prodotti che eccellono per prestazioni, qualità, innovazione e valore per il consumatore. Il processo di selezione è stato molto severo e si è avvalso di esperti indipendenti, analisti e vari consumatori, coinvolti nei test, per un processo di valutazione completo.

Tra i fattori che hanno concorso al successo della Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo ai “Best of the Year” 2026 vanno menzionati: il motore potenziato, l’abitacolo di alto livello, la progettazione intelligente degli spazi, la trazione integrale e le tecnologie di assistenza alla guida offerte di serie. Più in generale, di questo modello ha convinto il valore complessivo. Il SUV tedesco ha mostrato un livello di attrattiva di ordine superiore per gli utenti.

Advertisement

Un SUV Volkswagen percorre una strada tra gli alberi, avvolto da un dinamico effetto di movimento. La natura si trasforma in scie verdi attorno al veicolo.

Fra i criteri usati durante l’esame delle auto entrate nella rosa delle contendenti citiamo le prestazioni, l’usabilità, la qualità costruttiva, l’esperienza d’uso e la realizzazione generale. Secondo i selezionatori del concorso, la Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo, versione top di gamma della terza generazione del SUV compatto della casa tedesca, offre un’esperienza di guida all’altezza del suo design.

A loro giudizio questo Sport Utility Vehicle è la scelta ideale per chi cerca un mezzo familiare per l’uso quotidiano che trasmetta una sensazione di esclusività, pur senza il marchio o il prezzo tipici di un veicolo di lusso. In un segmento affollato come quello dei SUV compatti, questo modello si rivolge direttamente a chi desidera materiali e comfort di livello quasi premium, in una vettura estremamente pratica. A Wolfsburg sono orgogliosi del fatto che la Volkswagen Tiguan si sia distinta in uno dei segmenti più competitivi dell’intero settore automobilistico.

Advertisement

Questa creatura della casa tedesca, nel più recente step evolutivo, offre un’esperienza di guida più raffinata e interni rinnovati, con una connettività avanzata e materiali di qualità superiore. L’allestimento SEL R-Line Turbo eleva ulteriormente la piacevolezza e la sicurezza dinamica grazie a un motore sovralimentato da 2.0 litri con 268 cavalli, alla trazione integrale 4Motion di serie, alla tecnologia di assistenza alla guida IQ.DRIVE e alla disponibilità di sedili anteriori riscaldabili, ventilati e dotati di funzione massaggio.