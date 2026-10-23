BMW iX7, il nuovo SUV elettrico non ha il coraggio di divorziare dalla X7

La iX7 sta girando al Nürburgring con la mimetica addosso, BMW sembra sia solo l’inizio. Il SUV elettrico più grande del catalogo, quello pensato per la famiglia (ricchissima), sta macinando giri e chilometri sull’Anello Nord per perfezionare prestazioni e resistenza. Dall’esterno cambia poco rispetto ai prototipi già visti, ma il quadro generale comincia a delinearsi.

Advertisement

L’arrivo è atteso nel 2027, e la sorpresa sta sotto la pelle. Stando alle indiscrezioni, la iX7 non userà la Neue Klasse, l’architettura nata apposta per le elettriche, ma la piattaforma CLAR, quella che condivide con le X7 a combustione. Una scelta che tiene insieme tutta la famiglia e che, almeno sulla carta, non la taglia fuori dalle novità tecnologiche del marchio. Bisognerà capire quanto di quella tecnologia riuscirà a infilarsi in una base nata per altro.

Il frontale conserva i fari sdoppiati, il segno di parentela con la X7 e la Serie 7. Avrà dunque un volto suo rispetto alla nuova iX3, senza copiarne il look fino in fondo.

Advertisement

Le dimensioni definitive? Il camuffamento le tiene al riparo, BMW non le ha ancora comunicate. Sulla carrozzeria ci si aspetta il linguaggio stilistico delle ultime BMW, con maniglie a scomparsa a comando elettrico al posto di quelle tradizionali. Una rivoluzione a metà, più selettiva di quanto la sigla iX suggerisca.

Dentro dovrebbero arrivare abitacolo e sistemi digitali di ultima generazione. Come saranno implementati e quali dotazioni saranno di serie, nessuno lo sa. L’impostazione è quella del SUV di lusso a tre file, dove spazio e comfort pesano quanto la grinta.

Sulla meccanica, la iX7 dovrebbe pescare dalla iX5. Tra le ipotesi, due motori e circa 600 CV con trazione integrale. Più avanti potrebbe spuntare una variante M, ancora più cattiva.

La batteria, per ora, è un punto interrogativo: si parla di oltre 110 kWh. Una capacità che sulla carta regge i lunghi viaggi, ma senza i consumi reali resta un dato muto. Su un SUV di queste dimensioni i kWh da soli non bastano, serve l’efficienza.

Advertisement

Il prezzo del nuovo iX7, chiaramente, resta anche lui un mistero, quindi per capire dove si piazzerà nella gamma elettrica bisognerà aspettare il debutto.