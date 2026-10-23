BMW i3 Touring, i 900 km di autonomia potrebbero incoronarla come wagon dei sogni

Il SUV non è l’unica risposta possibile, anche se ormai sembra l’unica soluzione per chi cerca spazio e ingombro “minaccioso” in città. BMW, però, sta preparando la i3 Touring, una station wagon elettrica con un’autonomia da record e un portellone pensato per chi in macchina deve caricare davvero qualcosa.

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C’è chi si innamora di un’auto per la potenza. Poi c’è chi, a luglio, deve far entrare valigie e passeggino. Per questa categoria di viaggiatori, un’apertura di carico generosa vale più di qualche decimo risparmiato sullo 0-100.

Per ora la i3 Touring esiste solo a metà. Le immagini in circolazione sono rendering, non foto ufficiali, ma alcuni prototipi sono già stati beccati al Nürburgring. Il debutto è atteso nel 2027.

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Il muso dovrebbe restare quello della berlina. Le novità cominciano dal montante B, tetto che si allunga verso il posteriore e portellone nuovo di zecca, per sfruttare meglio lo spazio sopra il bagagliaio. Il che, tradotto, significa passeggino, valigione e attrezzatura sportiva che entrano senza trattative. Con i sedili abbattuti, gli oggetti lunghi smettono di essere un problema. Quanto spazio ci sarà davvero? BMW non ha dato né i litri né le misure dell’apertura.

Sotto la pelle c’è l’architettura Neue Klasse, con eDrive di sesta generazione e impianto a 800 volt, in gran parte condivisa con la berlina. Quella, nella versione i3 50 xDrive, monta due motori, trazione integrale, 469 CV e 645 Nm di coppia, con una batteria da 108,7 kWh. Dati della berlina, non della Touring.

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Sull’autonomia, invece, la storia si fa interessante. BMW aveva parlato di 900 km WLTP per la berlina, ma le schede tecniche ipotizzate dalla stampa internazionale ora arrivano a 912 km, a seconda dell’allestimento. La Touring dovrebbe perdere qualcosa per via di aerodinamica e peso, ma resta una cifra che mette in difficoltà molte endotermiche.

Anche la ricarica fa la sua parte, picco di 400 kW e 21 minuti per passare dal 10 all’80%, con la riserva che i numeri della i3 Touring non sono ancora confermati. Per chi macina chilometri, vuol dire scegliere dove fermarsi in base alla voglia di un caffè, non all’ansia della colonnina.