Tesla Cybercab, iniziano le vendite ai privati: servirà anche un abbonamento da 299 dollari al mese

Tesla ha iniziato a proporre la Cybercab ai privati dopo averla introdotta nella propria flotta Robotaxi di Austin. Il 13 novembre l’azienda ha annunciato i primi inviti all’acquisto negli Stati Uniti, con un prezzo indicato di 29.990 dollari e le prime consegne stimate a dicembre 2026 ad Austin, in Texas. Per usare la biposto elettrica servirà anche un abbonamento da 299 dollari al mese e gli spostamenti saranno limitati alle zone abilitate da Tesla.

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Tesla apre gli ordini della Cybercab ai privati su invito: 29.990 dollari più 299 al mese

Il prezzo d’acquisto è di 7.000 dollari inferiore a quello della Model 3 a trazione posteriore negli Stati Uniti. Tesla include il primo mese di abbonamento e addebita i successivi a parte. Alla tariffa annunciata, il canone vale quindi 3.289 dollari nei primi dodici mesi e 3.588 per ogni anno intero a pagamento, prima delle imposte. Le condizioni riportate da Tesla North indicano che il canone comprende, oltre alla guida autonoma, il soccorso stradale e alcuni interventi di manutenzione. Assicurazione e ricarica restano, ovviamente, a carico del proprietario.

Chi acquista un Cybercab potrà scegliere la destinazione e gestire gli spostamenti dall’app Tesla, all’interno delle zone abilitate per il veicolo. Stando alle condizioni d’uso riportate da Tesla North, queste aree possono avere confini diversi da quelli del servizio Robotaxi e Tesla potrà modificarle nel tempo. La vendita è destinata all’uso personale, perciò chi volesse usare il Cybercab per offrire corse a pagamento, sulla rete Tesla o attraverso altre piattaforme, dovrà ottenere un’autorizzazione specifica dall’azienda.

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Tesla ha definito limitata la disponibilità iniziale e deve ancora indicare quando gli ordini saranno aperti al pubblico. Per le Model 3 e Model Y dotate di Full Self-Driving (Supervised), la supervisione attiva del conducente resta richiesta. La Cybercab è invece progettata per effettuare i tragitti in autonomia sulle strade abilitate.

Negli Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety Administration sta ancora esaminando la documentazione con cui Tesla ha autocertificato la conformità della Cybercab alle norme federali di sicurezza. L’agenzia ha avviato la verifica a settembre, dopo l’introduzione del veicolo nella flotta di Austin, per capire come il costruttore abbia applicato le regole a un’auto priva dei tradizionali comandi di guida. A luglio la stessa autorità ha concesso a Zoox una deroga temporanea per impiegare fino a 2.500 robotaxi all’anno per due anni.