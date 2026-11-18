Tesla vuole costruire il Cybercab a Grünheide dal 2029, in un nuovo edificio accanto alle linee che oggi producono la Model Y. Il direttore della fabbrica, André Thierig, ha annunciato un investimento iniziale di circa 3 miliardi di euro e una capacità prevista fino a un milione di vetture l’anno. La destinazione di quei volumi dipenderà però anche da dove il Cybercab, progettato per circolare senza conducente, potrà ottenere il via libera.

Advertisement

Tesla vuole produrre il Cybercab in Germania dal 2029 con un investimento iniziale di 3 miliardi

Nel caso di un’omologazione europea in piccola serie, il limite per le autovetture è di 1.500 esemplari l’anno per tipo di veicolo in tutta l’Unione. Nel 2026 Bruxelles ha introdotto una via per omologare in grande serie le vetture dotate di parcheggio automatico senza conducente, una funzione circoscritta alle manovre. La circolazione dei robotaxi su strada richiede però una propria omologazione. Anche il sistema di assistenza Tesla approvato dall’autorità olandese RDW risponde a un uso diverso, perché richiede che una persona al volante sorvegli costantemente la guida.

Tesla conta di presentare la domanda edilizia entro la fine del 2026 e di aprire il cantiere nel primo semestre del 2027. L’investimento iniziale copre il nuovo edificio produttivo, le strutture di servizio e un secondo impianto per il trattamento delle acque reflue. I macchinari richiederanno un investimento separato. Il progetto riprende il piano di ampliamento presentato nel 2023, che prevedeva già di portare la capacità complessiva del sito a un milione di veicoli l’anno.

Advertisement

A Grünheide si produce oggi soltanto la Model Y, ma Tesla punta a raggiungere 7.500 esemplari a settimana, un ritmo che equivale a circa 375.000 vetture su 50 settimane di produzione. Il milione indicato per il Cybercab riguarda invece la capacità massima del nuovo edificio e il calendario annunciato fissa al 2029 l’inizio dell’assemblaggio. L’impianto potrebbe servire anche mercati fuori dall’Unione Europea.

Il Cybercab è già in produzione in Texas e Tesla offre corse su questo modello in alcune zone di Austin. Negli Stati Uniti ha inoltre invitato un primo gruppo di clienti a ordinarlo per uso privato a 29.990 dollari. Le condizioni di acquisto richiedono anche un abbonamento da 299 dollari al mese per utilizzare la vettura e limitano i tragitti alle aree supportate da Tesla, che possono cambiare nel tempo.