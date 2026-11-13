Jensen Huang si dimette da Nvidia, Musk su X: “Sarebbe un onore assumerlo”

Per Elon Musk sarebbe “un onore” assumere Jensen Huang. Il numero uno di Tesla e SpaceX lo ha scritto su X nella serata dell’11 novembre, rispondendo a chi gli suggeriva di ingaggiare il cofondatore di Nvidia. Poche ore dopo, l’azienda ha annunciato le dimissioni di Huang. Il rapporto commerciale tra SpaceX e Nvidia, invece, passa già per le forniture ai data center e per un nuovo accordo di finanziamento da circa 40 miliardi di dollari.

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Jensen Huang lascia Nvidia: Musk si dice pronto ad accoglierlo e SpaceX punta sui suoi chip

L’operazione annunciata il 26 ottobre da SpaceX prevede un leasing finanziario con una società gestita da Apollo Global Management. Servirà a finanziare le GPU Nvidia di nuova generazione, basate sulla piattaforma Vera Rubin, e le apparecchiature necessarie a installarle nei centri di calcolo a terra. SpaceX, che ha collaborato alla creazione della nuova Tesla Roadster, punta a concludere l’operazione entro la fine del 2026 e prevede che le consegne comincino nella prima metà del 2027.

Le GPU di Nvidia sono già in uso nei centri di calcolo Colossus, dove SpaceX fornisce capacità di elaborazione a clienti come Anthropic. In parallelo, SpaceX e Tesla lavorano con Intel a Terafab, il progetto con cui intendono sviluppare e produrre semiconduttori. Tesla conta su questa iniziativa per assicurarsi la disponibilità dei chip destinati ai propri prodotti, tra cui il robot Optimus. Nel prospetto per la quotazione, SpaceX indica che la produzione interna affiancherebbe le forniture esterne.

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Il consiglio di amministrazione ha accettato le dimissioni di Huang l’11 novembre, con effetto immediato, e le ha rese pubbliche il giorno seguente. Dopo 33 anni alla guida di Nvidia, il cofondatore lascia le cariche di amministratore delegato e presidente, oltre al posto in consiglio. Colette Kress, direttrice finanziaria dal 2013, mantiene quell’incarico e assume ad interim la guida del gruppo, mentre il consiglio valuta candidati interni ed esterni.

L’8 novembre Huang aveva ammesso un’infedeltà coniugale in un messaggio ai dipendenti. Lo stesso giorno Nvidia aveva aperto un’indagine indipendente sulle notizie di un possibile tentativo di intelligence straniera nei suoi confronti. In quella comunicazione il consiglio aveva dichiarato di non avere elementi per ritenere compromessi i segreti aziendali o la sicurezza nazionale. Dopo l’annuncio delle dimissioni, il titolo Nvidia è arrivato a perdere oltre il 14% durante la seduta del 12 novembre, prima di recuperare parte del calo e chiudere a 166,19 dollari, in ribasso del 4,3%. Chissà se, dopo l’addio a Nvidia, Huang finirà per lavorare con una delle aziende di Musk.