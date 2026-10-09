Ford Ranger MS-RT: una nuova serie speciale debutta al Salone di Parigi

Ford presenterà al Salone di Parigi una serie del Ranger MS-RT limitata a 500 esemplari, aggiungendo una nuova proposta al pick-up sviluppato con gli specialisti di M-Sport Road Technology. Il debutto è previsto per il 12 ottobre, durante la giornata stampa. La tiratura è già stata confermata dal costruttore, che deve ancora illustrare le caratteristiche complete dell’edizione speciale.

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Ford prepara un Ranger MS-RT in 500 esemplari, debutto il 12 ottobre

Il breve filmato diffuso prima dell’evento mostra soltanto una parte del frontale, lasciando intravedere una decorazione sul cofano differente da quella del modello conosciuto fino ad ora. Le immagini anticipano dunque una personalizzazione estetica, ma offrono pochi elementi per stabilire quanto cambierà anche la meccanica. Il riferimento resta il Ranger MS-RT introdotto nel 2024, già orientato soprattutto alla guida su strada.

Su quella versione, il V6 turbodiesel da 3,0 litri sviluppa 240 CV e 600 Nm, abbinati al cambio automatico a dieci rapporti e alla trazione integrale e4WD. L’intervento MS-RT modifica soprattutto il comportamento e l’aspetto del Ranger, conservando la capacità di trasportare circa una tonnellata e trainare fino a 3.500 kg.

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Le sospensioni ribassate di 40 millimetri e gli ammortizzatori anteriori più rigidi accompagnano una taratura posteriore rivista, pensata per migliorare la precisione nelle curve. Le carreggiate crescono di 40 millimetri per lato e richiedono passaruota più sporgenti, che aumentano la larghezza complessiva di 82 millimetri. I cerchi diamantati da 21 pollici montano pneumatici 275/45 a spalla ribassata.

La carrozzeria richiama i Ranger da competizione attraverso un frontale nel quale lo splitter prolunga il paraurti sotto la mascherina a nido d’ape. Al posteriore, lo spoiler sul bordo del cassone lavora insieme a quello sopra la cabina, secondo una configurazione studiata con simulazioni aerodinamiche. Il diffusore inserito nel paraurti completa una trasformazione che distingue l’MS-RT dal Raptor, sviluppato per un impiego più spinto in fuoristrada.

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La collaborazione fra Ford e MS-RT aveva già portato a una prima interpretazione del Ranger nel 2021 e comprende anche versioni dedicate dei veicoli commerciali Transit. A Parigi, la nuova serie si inserirà in un programma che riunisce il pick-up alle vetture di Ford Racing e ad alcuni modelli storici da rally.

Ford ha inoltre confermato il ritorno nel Mondiale Rally come squadra ufficiale dal 2028, collegando quell’impegno allo sviluppo delle future automobili europee. Il pubblico potrà visitare lo stand dal 13 ottobre, dopo la presentazione dell’edizione speciale, per la quale restano da comunicare prezzi, apertura degli ordini e ripartizione dei 500 esemplari fra i mercati.