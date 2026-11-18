Il biocarburante da mais, colza e soia inquina il 23% in più della benzina e del gasolio che dovrebbe sostituire. Non lo dice un blogger in veste da hater, ma Transport & Environment, che ha fatto un conto che all’industria non piacerà, dato che dentro ci sono anche foreste e pascoli trasformati in campi per produrre e-fuel.

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Bruxelles sta riscrivendo le regole sulle rinnovabili per il dopo 2030 e una parte del settore preme per allargare le maglie. Oggi ogni Paese può contare nei propri obiettivi sui trasporti che usano biocarburanti da colture alimentari solo fino a una soglia, legata ai consumi del 2020 più un punto percentuale e comunque mai oltre il 7%. La media europea si ferma attorno al 4,8%.

Il paradosso è che quel limite non lo raggiungiamo nemmeno. Nel 2024 questi carburanti hanno coperto il 2,8% dei consumi, quindi senza cambiare una virgola se ne potrebbe usare già il 72% in più.

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T&E ha provato a immaginare il 2040 in tre scenari. Con le regole attuali i campi e le emissioni raddoppiano, e l’eccesso rispetto ai fossili varrebbe 5 milioni di auto diesel in più in circolazione. Con un tetto unico al 7%, ipotesi già sul tavolo a Bruxelles, i valori quasi triplicano. Con il 10% chiesto dall’industria si arriva a quattro volte i livelli odierni: 17,7 milioni di ettari, quasi un quinto dei terreni agricoli dell’Unione e più della superficie della Grecia. Emissioni oltre i fossili per 33 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. Sono i massimi consentiti, ipotizzati e applicati, ma indicano fin dove si può spingere la faccenda.

Un campo che alimenta un serbatoio non produce grano, e l’estate 2026, tra le più calde mai registrate, ha già ridotto il raccolto europeo di cereali ai minimi da almeno dieci anni. Il grano perso equivale a quello che Italia, Belgio e Paesi Bassi producono in un anno. I terreni oggi destinati ai biocarburanti consumati in Europa varrebbero oltre 27 milioni di tonnellate di cereali, più di quanto bruciato da caldo e siccità.

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Anche la storia dell’indipendenza energetica regge poco. Circa metà delle materie prime arriva da fuori: soia argentina, olio di palma indonesiano, mais statunitense. L’etanolo americano copre già il 13% dei consumi europei e costa il 40% in meno di quello europeo.

Diverso il discorso per i biocarburanti avanzati, da scarti e oli esausti, come l’HVO arrivato anche in Italia. Inquinano meno, ma sono pochi, e il 97% finisce su strada invece che su aerei e navi, dove l’elettrico non arriva.

T&E, con WWF, CAN Europe e oltre 30 associazioni delle rinnovabili, chiede di non riaprire una direttiva già ritoccata quattro volte in quattro anni. Chiede, inoltre, a lungo termine, di mandare in pensione i biocarburanti da colture alimentari e da palma, con un “freno d’emergenza” per le crisi alimentari.