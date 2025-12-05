Tesla Model 3 Standard, la più accessibile della gamma è in Italia

Dopo il lancio della Model Y Standard, prodotta a Grünheide in Germania, a 39.990 euro, Tesla ha finalmente portato in Europa anche la versione base della sua berlina, la Model 3 Standard. Ora disponibile sul configuratore della Casa californiana a partire da 36.990 euro, questa variante rimpiazza il precedente modello base a trazione posteriore e batteria LFP.

Tesla vuole così offrire un prezzo d’attacco interessante per il mercato, anche se il salto verso l’allestimento superiore, il Premium con propulsore “Maximum Range Rear-Wheel Drive”, a partire da 44.990 euro, è significativo in termini di prestazioni e costo.

La Model 3 Standard vanta un’autonomia WLTP di 534 chilometri, una velocità massima di 201 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Confrontando questi dati con la Model 3 Premium, la differenza è notevole. La Premium offre ben 750 chilometri di autonomia WLTP e taglia il tempo di accelerazione a 5,2 secondi (la velocità massima resta la stessa).

A differenza della Model Y Standard che presenta differenze estetiche più marcate, come le strisce luminose a LED anteriori e posteriori assenti sul modello base, la Model 3 Standard si distingue esternamente solo per i cerchi da 18 pollici nel design “Prismata”, rispetto ai “Photon” delle varianti Premium.

All’interno, i sedili sono leggermente più essenziali, ma fortunatamente il tetto in vetro tipico di Tesla rimane invariato e non rivestito. Dove Tesla non fa sconti è sulle opzioni di personalizzazione, applicando la sua solita, inflessibile politica di limitazione sui modelli base. Invece dei sei colori di vernice, ne sono disponibili solo tre. La vernice di base gratuita è il “Pearl White Multi-Coat”. Se si desidera il “Diamond Black” o lo “Stealth Grey” occorre aggiungere 1.300 euro. Rosso, blu e argento sono riservati solo agli allestimenti Premium. Gli interni sono rigorosamente neri e non è possibile scegliere i cerchi.

L’unico optional esterno disponibile, oltre ai consueti pacchetti Autopilot, è il gancio di traino per 1.350 euro, che permette una capacità di traino massima di 1.000 kg. Come da tradizione Tesla, al prezzo di listino di 36.990 euro vanno aggiunti 980 euro di “spese di spedizione e documentazione”. Insomma, si risparmia, ma solo accettando le regole imposte da Palo Alto.