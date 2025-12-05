Nuove Jeep Renegade e Alfa Romeo Giulietta: le sorprese del futuro per Stellantis? Ecco cosa ci aspettiamo

Per forza di cose Stellantis in futuro deve avere in serbo qualche grossa sorpresa che verrà svelata dal CEO Antonio Filosa verso la metà del prossimo anno quando sarà rivelato il nuovo piano strategico come confermato ieri dallo stesso numero uno del gruppo automobilistico. Azzardiamo che per i marchi Jeep e Alfa Romeo le sorprese potrebbero essere due graditi ritorni e cioè le nuove Jeep Renegade e Alfa Romeo Giulietta. Diciamo subito che al momento non c’è nulla di certo anche se in verità il ritorno della Renegade sembra essere assai probabile. Addirittura si parla già anche della fabbrica che potrebbe ospitare la sua produzione e cioè la Stellantis Tychy in Polonia. Del resto il nuovo modello dovrebbe utilizzare la piattaforma smart car che in futuro sarà implementata anche in quella fabbrica.

Nuove Jeep Renegade e Alfa Romeo Giulietta saranno loro le sorprese di Stellantis per il futuro dei due brand?

A proposito della nuova Jeep Renegade si dice anche che guadagnerà qualche cm rispetto alla precedente generazione e che arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento e ibrida. L’anno di debutto non è chiaro si parla del 2030 ma ovviamente certezze al momento non ne abbiamo. Come detto poc’anzi Antonio Filosa potrebbe fare luce in merito. Attualmente non sappiamo nemmeno se questo modello si chiamerà ancora Renegade o avrà un altro nome. Di certo Tychy dal 2030 in poi dovrebbe ospitare due nuovi SUV di Jeep di cui uno dovrebbe essere la Avenger e l’altro la Renegade.

Per quanto riguarda invece la nuova Alfa Romeo Giulietta, diciamo che si tratta più di una suggestione o quantomeno di una speranza. L’unica cosa certa nel caso del biscione è che si parla del possibile arrivo di un nuovo modello che si andrebbe a collocare tra Junior e la nuova Tonale nella gamma del biscione. Considerato che la nuova Tonale dovrebbe raggiungere i 4,6 metri di lunghezza, l’idea di una nuova vettura di circa 4,4 metri sembra più di una semplice suggestione. Le voci parlano di un crossover molto sportivo con assetto ribassato. La nostra speranza invece è che possa trattarsi di una nuova Giulietta. Sarebbe un modello particolarmente apprezzato dai vecchi alfisti e probabilmente capace di attirare anche nuovi clienti. Vedremo se questa rimarrà una semplice speranza o se Antonio Filosa e Santo Ficili oseranno sorprenderci in positivo questa volta.