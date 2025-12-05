Ram avrà un ruolo centrale nel rilancio di Stellantis grazie ai mostruosi profitti generati

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha sottolineato come il marchio Ram giocherà un ruolo decisivo nel percorso di rilancio del gruppo. Secondo Filosa, la forza di Ram risiede nei suoi elevati margini di profitto, nel valore del brand e nella solida presenza internazionale, elementi rafforzati da una strategia prodotto ambiziosa che comprende l’arrivo del primo SUV full-size del marchio e di un nuovo pick-up di medie dimensioni.

Ram è il brand che genera i risultati economici più consistenti all’interno dei 14 marchi del gruppo

Intervenendo durante una conferenza organizzata da Goldman Sachs, Filosa ha descritto Ram come un marchio dotato di “superpoteri”, ricordando che è quello che genera i risultati economici più consistenti all’interno dei 14 brand del gruppo.

Filosa ha anche riconosciuto che parte di queste opportunità è stata favorita dall’attuale politica di deregolamentazione promossa dal presidente Donald Trump. Un esempio è l’annuncio, fatto alla Casa Bianca, dell’intenzione di allentare in modo significativo gli standard relativi all’efficienza dei consumi. Il CEO di Stellantis, presente all’incontro, ha espresso a Trump un breve ringraziamento per le nuove misure.

Le normative più flessibili in materia di consumi ed emissioni hanno recentemente spinto Ram a reintrodurre il motore Hemi V-8 ad alto consumo di carburante nella sua gamma di pick-up leggeri, per il quale applica un prezzo più elevato rispetto al sei cilindri standard.

Filosa ha dichiarato che l’azienda ha ricevuto 10.000 ordini per il V-8 il primo giorno del lancio e 50.000 dopo sei settimane. Finora l’azienda ne ha consegnati 10.000 ai clienti. Sotto Trump, il marchio ha anche accantonato i piani per un pick-up completamente elettrico a causa del rallentamento delle vendite nel segmento.

Filosa ha anche dichiarato che Ram prevede di aumentare le vendite nei prossimi due anni aggiungendo il suo primo SUV, che sarà prodotto presso lo stabilimento di assemblaggio di camion di Warren, e un nuovissimo pick-up di medie dimensioni, che sarà prodotto presso il complesso di assemblaggio di Toledo, che, a suo dire, può competere con il Toyota Tacoma. Entrambi i nuovi veicoli dovrebbero essere alimentati a benzina, con il SUV che sarà un ibrido ad autonomia estesa. Ram sta anche lanciando un pick-up ibrido full-size ad autonomia estesa.

L’amministratore delegato ha inoltre sottolineato il potenziale di crescita delle vendite internazionali del marchio, anche in Sud America, dove ha recentemente iniziato a produrre un nuovo pick-up di medie dimensioni del brand per quel mercato in Argentina. “Stiamo davvero trasformando il marchio di pick-up più entusiasmante al mondo e vedrete accadere molte cose per Ram”, ha affermato Filosa. L’amministratore delegato, che ha assunto l’incarico a giugno, sta cercando di invertire la tendenza al calo delle quote di mercato e degli utili che ha contribuito all’abbandono del suo predecessore, Carlos Tavares, un anno fa.