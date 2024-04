Tesla, l’arrivo di un modello accessibile fa bene al marchio

Le azioni di Tesla sono schizzate di oltre il 13% e hanno nettamente invertito la rotta dopo aver recentemente toccato il minimo degli ultimi 15 mesi. La spinta per il marchio americano arriva dall’annuncio da parte del colosso dei veicoli elettrici di accelerare sul lancio di modelli più accessibili. Il “rimbalzo” positivo, però, non ha impedito a Tesla di registrare il calo del 9% dei ricavi su base annua nel primo trimestre, il primo calo dai tempi del Covid-19 nel 2020.

“Il primo trimestre ha avuto qualcosa per tutti,” ha commentato Adam Jonas, analista azionario di Morgan Stanley. “I risultati non sono stati così negativi come molti temevano, ma permangono dubbi sulla crescita e la redditività a breve termine. Flussi di cassa liberi più deboli del previsto (inventario, capex AI), il lancio accelerato di nuovi prodotti (sulle linee esistenti) e i dettagli sull’app di ride-hailing sono state sorprese positive”.

Nelle prospettive per il futuro, Tesla ha annunciato l’introduzione di nuovi modelli, inizialmente prevista per la seconda metà del 2025. I veicoli presumibilmente più economici, con un prezzo stimato di 25mila dollari, saranno prodotti sulle linee di assemblaggio già esistenti, con l’obiettivo di aumentare la produzione del 50 per cento rispetto al 2023 prima di finanziare nuovi stabilimenti.

Tesla, riguardo al fatturato, ha registrato un totale inferiore di circa 2 miliardi di dollari dell’anno precedente e rispetto anche alle stime degli analisti. Gli aggiustamenti dei prezzi, in aggiunta al calo complessivo, hanno peggiorato anche il guadagno sui prodotti.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha giustificato i recenti licenziamenti perché sarebbero “necessari per una ristrutturazione” in vista della prossima fase di crescita. Si stima che tali tagli del personale faranno risparmiare all’azienda 1 miliardo di dollari all’anno. Intanto, l’annuncio di modelli convenienti ha senza dubbio fatto placare la fuga degli investitori, e si attendono anche maggiori dettagli sui robotaxi, un progetto, forse quello chiave, per il futuro dell’azienda.