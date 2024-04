Questa Tesla Model X Plaid si trasforma nell’iconica DeLorean di Ritorno al Futuro

I tempi cambiano e la tecnologia migliora sempre più, ma molti rimpiangono sempre le auto del passato…o dovremmo dire futuro? Il canale YouTube Supercar Blondie ha pubblicato un video dove è possibile ammirare l’incredibile lavoro fatto su una Tesla Model X Plaid, quello che potrebbe essere il SUV elettrico di serie più potente al mondo, trasformata in una sorta di DeLorean di Ritorno al Futuro, con tanto di scie di fuoco come nell’iconica trilogia.

Un fan di Ritorno al Futuro trasforma la sua Tesla Model X Plaid in una DeLorean

La Tesla Model X Plaid in questione è stata modificata per assomigliare alla DeLorean dei film con protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd. L’auto della casa automobilistica di Elon Musk presenta tantissimi dettagli e riferimenti inerenti al film, come la plancia con il display per azionare i circuiti temporali, il serbatoio mangia rifiuti e un sistema in grado di lasciare le iconiche scie di fuoco in accelerazione nel primo film della saga.

Anche la targa è stata modificata e riporta la scritta “OUTAGA5”, ovvero “Senza carburante”, mentre nel film la targa riportava la dicitura “OUTATIME”, ovvero “Fuori dal tempo”. Insomma, davvero un grandissimo lavoro che ha visto adattare un’auto moderna a un’icona del passato e che farà sicuramente piacere ai fan della saga.

Si tratta inoltre di una bella pubblicità per la casa automobilistica di Elon Musk, che negli ultimi mesi non sta passando di certo un periodo positivo. Partendo dai più di 14.000 licenziamenti dovuti ad un primo trimestre 2024 negativo rispetto agli scorsi anni, seguiti dai continui malfunzionamenti del Cybertruck con problemi al pedale dell’acceleratore o dalle vendite in calo in Europa e altri mercati globali. Ad esempio, in Europa, il SUV elettrico, che negli ultimi anni è stato sempre in cima alle classifiche, è stato superato da Dacia Sandero.