Tesla Model 3 Performance, si avvicina il debutto: nuove foto svelano i dettagli

Tesla continua a lavorare incessantemente sul lancio della nuova Model 3 Performance. Al momento non è stata svelata ufficialmente una data di debutto, ma secondo alcune voci potrebbe essere presentata nella giornata di oggi in occasione della presentazione dei dati finanziari relativi al primo trimestre del 2024. A questi rumor si aggiungono nuove foto del modello che mettono in mostra tutte le modifiche apportate su quella che dovrebbe essere “la Model 3 Performance più potente di sempre”, come indicava qualche giorno fa il sito web del costruttore.

Tesla Model 3 Performance: le nuove foto del modello mostrano le modifiche apportate

Le immagini pubblicate sui social provengono da uno showroom Tesla di Santa Monica, in California. Da queste si possono notare tantissime novità come il paraurti anteriore e uno splitter pronunciato, mentre sul posteriore sono presenti un nuovo diffusore e un piccolo spoiler. A questi si aggiungono cerchi in lega con design ottimizzato per l’efficienza e l’aerodinamica, mentre per quanto riguarda gli interni sono stati utilizzati sedili sportivi simili a quelli presentati per la Model S Plaid.

La Model 3 Performance dovrebbe anche disporre di sospensioni attive, oltre ad avere un’altezza da terra ridotta rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda il powertrain, la berlina elettrica dovrebbe contare su un motore elettrico anteriore da 158 kW e uno posteriore da 303 kW.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla nuova berlina elettrica, Tesla è alle prese con diverse problematiche. Tra queste c’è il richiamo di tutti i Cybertruck prodotti fino ad oggi per un problema che blocca il pedale dell’acceleratore. Inoltre, la scorsa settimana Elon Musk ha annunciato più di 14.000 licenziamenti a causa della concorrenza cinese e gli scarsi risultati ottenuti nel primo trimestre del 2024. Un quadro completo della situazione lo avremo nelle prossime ore, quando la casa automobilistica statunitense pubblicherà i dati finanziari relativi ai primi tre mesi del 2024.