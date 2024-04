Saldi globali in casa Tesla, prezzi abbassati da una parte all’altra del mondo

Sono ancora ribassi per la casa automobilistica di Elon Musk. Tesla, infatti, ha annunciato un nuovo periodo di “saldi” per la sua gamma di veicoli elettrici. Ma ci troviamo dall’altra parte della madrepatria della casa produttrice di auto elettriche. Ci troviamo in Cina, e la scelta è quella di allinearsi a quanto già fatto negli Stati Uniti.

La decisione di Tesla arriva in un momento di difficoltà per l’azienda, che deve fronteggiare un calo delle vendite e un rafforzamento della concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici. Il prezzo della Model 3, il modello base di Tesla, è stato ridotto di circa 2.000 dollari, scendendo a circa 32.000 dollari. Riduzioni simili sono state applicate anche agli altri modelli, tra cui la Model Y, la Model S e la Model X.

I tagli dei prezzi seguono quelli negli Stati Uniti della scorsa settimana. Ma non si tratta solo di auto: i saldi Tesla riguardano anche la diminuzione del prezzo del software di guida autonoma Full Self-Driving. L’azienda sta facendo di tutto per contrastare il calo delle consegne globali di veicoli nel primo trimestre del 2024, il primo in quasi quattro anni.

L’aumento dei tassi di interesse (che incide direttamente su prestiti e finanziarie) ha reso più difficile per i consumatori l’acquisto di beni di lusso come le auto elettriche. Ma non è solo una questione monetaria: la concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici si è intensificata, specie in Cina, dove i costruttori locali stanno lanciando modelli sempre più tecnologici, all’avanguardia ed economici.

Tesla, in aggiunta a tutti i fattori di svantaggio, non ha rinnovato i suoi modelli da tempo, lasciandoli indietro rispetto alle ultime novità della concorrenza. Elon Musk è anche alle presi con problemi di produzione e di consegna. Questo, per la fiducia di clienti potenziali e consumatori di tutto il globo, non è un buon biglietto da visita per rilanciare le vendite.