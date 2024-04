Pronti per il Robotaxi di Tesla? Elon Musk svela la data di presentazione

Dalla casa automobilistica Tesla sono arrivate, nel giro di poche ore, diverse notizie: un progetto (forse) abbandonato riguardo alla Model 2 elettrica e nello stesso tempo si è data voce a un progetto tanto desiderato da tempo; la realizzazione del robtaxi.

Il CEO di Tesla Elon Musk, infatti, parlava già da tempo dei suoi progetti e desideri per questo veicolo super innovativo del futuro. Nell’aprile 2022, durante l’inaugurazione della Giga Factory in Texas, si parlò del piano di Tesla per la realizzare del robotaxi. E oggi, dopo anni di silenzio e interrogativi, arrivano le conferme sul profilo X (ex Twitter) di Elon Musk, che scrive semplicemente: “il robotaxi sarà presentato il giorno 8 agosto”. Finalmente siamo vicino all’attesissimo progetto, anche se questo ha suscitato ancora più domande e dubbi, dato che la notizia ha colpito in un momento di diverse tensioni e dubbi con la Model 2.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Oltre a questo, vicino all’arrivo di una novità tanto attesa, Elon Musk non ha voluto lasciare nessun dettaglio, cosa che ha fatto incuriosire tutto il mondo, desideroso di conoscere le nuove novità in casa Tesla.

Come si presenterà questo nuovo progetto che da tempo ronza nella testa dell’imprenditore e CEO di Tesla, Elon Musk? Si parla di un veicolo super tecnologico e all’avanguardia quasi ‘fuori dagli schemi’, perché a la sua guida è 100% autonoma e non prevede il volante.

E se abbiamo atteso tutti questi anni, dalla sua prima fuga di informazione sul desiderio della realizzazione del robotaxi, è perché si tratta sicuramente di un progetto non proprio semplice, un veicolo articolato che necessita molti studi e prove, prima di essere lanciato sul mercato. Questo veicolo dall’aspetto piuttosto futuristico è stato progettato per dare un servizio innovativo al trasporto pubblico.

Dallo sviluppo di tale progetto impegnativo, però, nascono anche diverse inquietudini e dubbi sulla sicurezza. Per il momento non avendo ulteriori dettagli, nulla è ancora chiaro; ci toccherà attendere la data di lancio e magari qualche fuga di notizia anticipata nei prossimi giorni.