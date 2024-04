Nuova Tesla Model 3 Performance fa il suo debutto: svelati tutti i dettagli

La nuova Tesla Model 3 Performance è finalmente ufficiale. Proprio come avevamo previsto, il restyling della berlina elettrica è stato rivelato dopo mesi di foto spia. La casa automobilistica statunitense ha pubblicato tutti i dettagli della “Model 3 più potente di sempre”.

Tesla Model 3 Performance: svelati dettagli e prezzi del restyling della berlina elettrica

Come avevamo giù avuto modo di vedere nelle immagini pubblicate ieri, la nuova Model 3 Performance presenta nuovi dettagli come paraurti anteriori e posteriori, uno spoiler in fibra di carbonio, un nuovo diffusore e cerchi in lega da 20 pollici in alluminio fucinato con pneumatici Pirelli P ZERO 4. Per quanto riguarda gli interni, sono presenti sedili sportivi, simili a quelli visti la scorsa settimana per la Model S Plaid.

Per quanto riguarda il powertrain, è stato un utilizzato un doppio motore elettrico che consente al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e raggiungere una velocità massima di 262 km/h. La potenza complessiva dei due motori elettrici dovrebbe essere di 517 CV e 741 Nm di coppia, sebbene il configuratore italiano indichi soltanto 460 CV. Tuttavia, è probabile che in Europa venga proposta una versione meno performante rispetto a quella disponibile negli Stati Uniti. La casa automobilistica ha lavorato molto anche su telaio e assetto, utilizzando anche sospensioni adattive, personalizzabili grazie alla nuova modalità Track V3. Le altre modalità di guida sono Standard, Sport e Track.

Rispetto al modello precedente è stato migliorato anche l’impianto frenante, che presenta ora pinze rosse e pastiglie dei freni ad alte prestazioni. La batteria utilizzata è la stessa della Model 3 Long Range, ma nel caso della Performance l’autonomia scende a 528 km, rispetto ai 629 della Long Range, stimati secondo il ciclo WLTP. Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Tesla Model 3 Performance parte da 55.990 euro e le prime consegne sono previste per giugno 2024.