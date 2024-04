Tesla Cybertruck: ecco come sarebbe con motore V12 Hybrid

Tesla Cybertruck nasce come veicolo totalmente elettrico e, ovviamente, non ci sono possibilità di vederlo anche con motore endotermico. Sempre che a qualche folle facoltoso non venga in mente di farlo. C’è però chi cerca di immaginarlo in queste vesti, anche se soltanto in versione digitale. In questo caso il pick-up elettrico di Tesla monterebbe un motore V12 Hybrid.

Tesla Cybertruck con motore V12 Hybrid? Un designer lo immagina così

Il render 3D realizzato dal creatore digitale Zephyr Designz sul suo canale YouTube mostra un veicolo decisamente aggressivo, con il cassone posteriore che trasforma il suo utilizzo ospitando il potente motore V12 Hybrid come tantissime supercar. Ma non è finita qui, perché la ciliegina sulla torta sono delle batterie Duracell che alimentano l’impianto ibrido.

La carrozzeria del pick-up è decisamente aggressiva e presenta una fascia LED sul tetto per i tratti off-road, barre laterali per un facile accesso all’abitacolo e uno spoiler al posteriore. Un veicolo che potrebbe sfidare tranquillamente le più potenti supercar sul mercato.

Tornando alla realtà, il Cybertruck elettrico di Tesla non sta passando un periodo tanto semplice. La produzione è in ritardo e molti clienti potrebbero vedere il proprio esemplare parcheggiato in garage soltanto nel 2025. Inoltre, nelle ultime settimane diversi malfunzionamenti, tra cui un problema al pedale dell’acceleratore che resta bloccato se premuto troppo forte, hanno costretto l’azienda ad effettuare un richiamo per tutti gli esemplari prodotti fino ad ora. Un problema che richiederà sicuramente tantissimo tempo per essere risolto, tempi che potrebbero allungarsi ulteriormente in seguito ai licenziamenti annunciati da Elon Musk che riguardano anche i centri assistenza.

A questi si aggiunge un brusco calo nelle vendite nel primo trimestre del 2024. Insomma, Tesla dovrà sicuramente far qualcosa per invertire la rotta ed evitare di lasciare quote di mercato importanti ai produttori di auto elettriche cinesi come Xiaomi, che ha registrato più di 100.000 preordini in 48 ore con la sua SU7, berlina elettrica dal prezzo decisamente competitivo.