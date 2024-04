Tesla, Elon Musk annuncia 14.000 licenziamenti: “Dobbiamo ridurre i costi”

In una e-mail aziendale inviata ai dipendenti, Elon Musk ha annunciato licenziamenti che interesseranno “oltre il 10%” della forza lavoro globale di Tesla. Nelle ultime settimane l’azienda aveva chiesto ai manager di individuare i dipendenti meno necessari e iniziare una serie di licenziamenti. Questa notizia arriva dopo un primo trimestre 2024 non molto positivo, in cui Tesla ha mancato significativamente le stime di consegna e ha avuto un calo delle vendite rispetto agli scorsi anni.

Tesla annuncia licenziamenti che interessano oltre il 10% della forza lavoro globale

Ma non è finita qui. Tesla ha infatti ridotto la produzione presso le Gigafactory del Texas, dove viene assemblato il Cybertruck, e di Shanghai, dopo che quest’ultimo ha raggiunto 45.000 unità invendute in inventario. La lettera di Elon Musk ai dipendenti è stata pubblicata online:

“Nel corso degli anni siamo cresciuti rapidamente e inaugurato molte fabbriche in tutto il mondo. Con questa rapida crescita c’è stata una ridondanza di ruoli e mansioni in alcune aree. Mentre prepariamo l’azienda per la nostra prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell’azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività.

Per questo motivo siamo costretti a rivedere l’organizzazione generale e abbiamo preso la difficile decisione di ridurre il nostro organico di oltre il 10% a livello globale. Non c’è niente che odi di più, ma deve essere fatto. Questo ci permetterà di essere pronti, innovativi e affamati per il prossimo ciclo di crescita.

Vorrei ringraziare tutti coloro che stanno lasciando Tesla per il loro duro lavoro in questi anni. Sono profondamente grato per il vostro contributo alla nostra missione e vi auguriamo buona fortuna per il futuro. È molto difficile dirsi addio.

Per chi resta, vorrei ringraziarvi in anticipo per il difficile lavoro che ci attende. Stiamo sviluppando alcune delle tecnologie più rivoluzionarie in ambito automobilistico, energetico e di intelligenza artificiale. Mentre prepariamo l’azienda per la prossima fase di crescita, la vostra determinazione farà una grande differenza per il raggiungimento di questi obiettivi.

Grazie,

Elon”

Anche se non sono state specificate le aree che saranno più colpite dai licenziamenti, “oltre il 10%” della forza globale sono più di 14.000 dipendenti, considerando che al momento l’organico di Tesla è di circa 140.000 lavoratori. Non è chiaro nemmeno quando avverranno questi licenziamenti, ma ad alcuni dipendenti è già stato bloccato l’accesso ai sistemi aziendali, tra cui dovrebbero esserci anche alcuni dirigenti.

Il prossimo 23 aprile Tesla pubblicherà i dati relativi al primo trimestre del 2024, così da avere un quadro completo della situazione. Gli analisti stimano che le azioni dovrebbero valere circa 50 centesimi di dollaro, un calo importante rispetto agli 85 centesimi del 2023. Sembra che Tesla abbia comunque previsto questo calo, in attesa di annunciare e mettere sul mercato nuovi veicoli come la Tesla Model 2 da 25.000 dollari e il robotaxi, che verrà presentato il prossimo agosto.