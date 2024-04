Tesla Cybertruck è un disastro: i proprietari lamentano guasti e malfunzionamenti

Continuano i problemi riguardanti il Tesla Cybertruck. I possessori del pickup elettrico lamentano la difficoltà di rimozione delle impurità dalla carrozzeria in acciaio inox (ricordate le famose macchie arancioni?), fino ad arrivare a malfunzionamenti dopo aver effettuato un guado in acqua, caratteristica di cui Elon Musk ne va particolarmente orgoglioso. Il forum online dedicato ai possessori del Cybertruck è pieno di testimonianze di ogni genere, e per la maggior parte sono negative.

Tesla Cybertruck: i proprietari lamentano continui guasti

“Ho appena preso la versione a trazione integrale del Cybertruck. Dopo aver guidato un paio di chilometri, il volante ha iniziato a dare problemi e il display lampeggiava di rosso. Dopodiché sono stato costretto ad accostare e ora è completamente bloccato. Sono in attesa di un carro attrezzi e il concessionario non è stato in grado di aiutarmi. Non riesco a far altro che riavviare il sistema, ma lo schermo è completamente nero ed emette continuamente segnali acustici. E’ stato bello guidarlo per 5 minuti”, scrive un utente sul forum.

Un altro proprietario ha raccontato la sua esperienza dicendo che il suo pickup elettrico ha frenato bruscamente da solo dopo aver effettuato un sorpasso, mettendo in pericolo anche gli altri automobilisti: “Dopo aver effettuato un sorpasso su un’autostrada a due corsie, il mio Cybertruck ha frenato improvvisamente in modo brusco nonostante ci fosse abbastanza spazio tra i veicoli. Fortunamente dietro di me non c’era traffico, altrimenti avrebbe causato un grave incidente.”

L’esperienza di un altro automobilista ha portato lo stesso ad essere bannato dal forum: “La visibilità è molto scarsa. Non si riesce a vedere nulla a causa degli angoli anteriori e risulta molto pericoloso. Incredibile che non ci sia un display dedicato alla telecamera per la retromarcia. Una scelta presa per risparmiare a quanto pare”.

Un altro ancora ha raccontato che dopo un errore di sistema apparso sul display del mezzo, quest’ultimo sia è improvvisamente bloccato mentre il conducente era alla guida. Da quel momento in poi, inoltre, era impossibile ricaricare anche la batteria: una situazione che nemmeno il centro assistenza è riuscito a capire. Sul forum sono presenti centinaia di testimonianze, dalle più blande alle più gravi che rischiano di mettere in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti.