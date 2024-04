Tesla Model 2: cancellata l’elettrica da 25 mila euro?

Tesla Model 2 è il nome che è stato dato alla futura auto elettrica low cost che dovrebbe entrare a far parte della gamma della casa automobilistica di Elon Musk nei prossimi anni e che avrà un prezzo di partenza di circa 25 mila euro. A proposito di questa auto, nelle scorse ore Reuters ha pubblicato un rapporto secondo cui questo progetto sarebbe stato cancellato da Tesla che invece punterebbe su un futuro robotaxi senza volante.

Cancellata Tesla Model 2? La notizia fa il giro del mondo

La notizia ha causato il calo delle azioni di Tesla in misura del 3 per cento cosa che ha fatto infuriare il numero uno di Tesla, l’amministratore delegato Elon Musk il quale ha smentito la notizia dicendo che Reuters ancora una volta si sta sbagliando. Ovviamente c’è chi pensa che le smentite di Musk siano veritiere. Del resto non avrebbero alcun senso tutte le anticipazioni fornite su questa auto da lui stesso nel corso degli ultimi mesi.

Altri però ritengono che questo progetto non avrebbe mai convinto del tutto Elon Musk che sarebbe invece più attratto dal lancio di un robotaxi a guida autonoma. Giusto caso poco dopo la smentita che Tesla Model 2 è stata cancellata è stata data la notizia che il prossimo 8 agosto sarà svelato il nuovo robotaxi.

Ricordiamo inoltre che più recentemente, l’azienda aveva rilasciato un’immagine teaser oscura che mostrava la silhouette di questa auto da 25 mila euro, suggerendo che sarebbe effettivamente una versione ridimensionata della Model 3. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni.