Tesla paga ed evita la causa per l’incidente mortale di Autopilot

Ad un giorno dall’avvio dell’udienza della causa per un incidente mortale che si è verificato mentre era inserito Autopilot, Tesla evita di andare a processo raggiungendo un accordo di tipo economico con la famiglia della vittima. I fatti risalgono ad un incidente mortale che si è verificato nel 2017 quando un 38enne a bordo di una Model X è morto a causa di un incidente mentre era inserito Autopilot e il conducente era distratto.

Tesla evita la causa per l’incidente mortale causato da Autopilot trovando un accordo con la famiglia della vittima

Huang, un ingegnere di Apple, è morto quando il suo veicolo ha virato fuori da un’autostrada di Mountain View e si è schiantato contro una barriera stradale, men tre l’auto andava a circa 115 km orari. A quanto pare il team di avvocati Tesla ha deciso di risolvere la causa invece di andare a un processo che sembrava stesse per diventare molto interessante. Secondo le indagini della National Transportation Safety Board, sebbene il guidatore nel momento dell’incidente fosse distratto, Autopilot era stato giudicato in parte responsabile dell’incidente.

Tesla ovviamente aveva rigettato ogni accusa sostenendo che la colpa dell’incidente era da attribuire alla disattenzione del guidatore che aveva deciso di giocare a Total War: Three Kingdoms mentre la sua auto circolava in una strada molto trafficata nell’ora di punta.

La famiglia di Huang ha deciso di fare causa affermando che il veicolo non si era dimostrato all’altezza delle affermazioni di Tesla, poiché la vittima aveva creduto che “fosse più sicuro di un veicolo azionato da esseri umani”. La famiglia ha anche affermato che il sistema Autopilot non era stato addestrato per rilevare le barriere nel punto in cui due autostrade si uniscono, sottolineando che si era confuso e aveva causato l’uscita della Model X dalla sua corsia.