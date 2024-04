Tesla apre la stazione Supercharger più grande al mondo: ecco dove si trova

La casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato un progetto di una nuova stazione di ricarica Supercharger da record. Già negli scorsi mesi si parlava di una stazione di ricarica in California che, una volta completata, avrebbe potuto ospitare ben 164 auto elettriche contemporaneamente per il “pieno” di elettricità. Ora la l’azienda statunitense punta più in alto con una stazione Supercharger ancora più grande.

Tesla: la nuova stazione di ricarica sarà la più grande mai realizzata dall’azienda

Un utente su X è entrato in possesso delle planimetrie del sito da costruire in Florida, che avrà ben 200 stalli per la ricarica, di cui 8 dedicati ai veicoli con rimorchio come il nuovo Tesla Semi. Il progetto sarà completato in 3 fasi, dunque i punti di ricarica saranno aperti poco alla volta fino ad arrivare al numero prefissato. Nei documenti non è specificato quali Supercharger verranno installati, se i “vecchi” V3 o i nuovi V4, ma sembra che nella stazione di ricarica sarà possibile installare fino a 4 Megapack.

Una volta terminati i lavori, questa diventerà la stazione di ricarica più grande realizzata da Tesla. La più grande stazione di ricarica per veicoli elettrici appartiene infatti a Shell e si trova all’aeroporto di Shenzhen in Cina, che ospita ben 258 postazioni.

Nei documenti non viene specificato il termine dei lavori della nuova stazione Supercharger in Florida, ma probabilmente ci saranno delle novità nei prossimi mesi. Continua quindi il piano di espansione voluto da Elon Musk, sia per quanto riguarda le stazioni di ricarica che per quanto riguarda i veicoli, con l’arrivo della nuova versione aggiornata di Tesla Model 3 Performance. Negli ultimi giorni si è parlato tanto anche del progetto della Tesla Model 2, modello elettrico low-cost da 25.000 euro che, secondo i media americani, sarebbe stato cancellato. Inoltre continuano anche i problemi legati al Cybertruck, con centinaia di proprietari che lamentano continui guasti e malfunzionamenti a esemplari appena usciti dalla fabbrica.