Tesla: l’87% dei suoi clienti ricomprerebbe una sua auto

Tesla da sempre vanta clienti molto fedeli. Questa fideilizzazione è stata confermata anche da un recente sondaggio di Bloomberg secondo cui l’87 per cento dei clienti della casa automobilistica americana ricomprerebbe una sua auto. Inoltre sempre secondo questo studio, l’81 per cento dei potenziali clienti dell’azienda di Elon Musk negli Stati Uniti sono nuovi clienti che passano da marchi di veicoli elettrici concorrenti.

I clienti di Tesla si confermano tra i più fedeli secondo un recente sondaggio di Bloomberg

Tesla dunque si conferma molto forte da questo punto di vista in questo studio di Bloomberg che a quanto pare ha intervistato 1.000 adulti che intendono acquistare o noleggiare un’auto nuova di zecca nel corso del prossimo anno. Dall’indagine è emerso che il 42 per cento degli intervistati stava valutando l’acquisto di un BEV come prossima auto, e il 23 per cento stava prendendo in considerazione veicoli elettrici ibridi, in contrasto con l’attuale penetrazione del 7 per cento dei veicoli elettrici ibridi. Dunque anche se piano la voglia di auto elettriche negli Stati Uniti cresce e la casa automobilistica di Elon Musk non può che beneficiare di ciò.

Oltre alla fedeltà a Tesla, questa ricerca evidenzia che in generale i clienti di auto elettriche sono molto fedeli alla nuova tecnologia smentendo che chi prova queste auto poi torna ai motori a combustione. Il 93 per cento di loro comprerebbe ancora una vettura completamente elettrica. Steve Man, direttore globale per le ricerche di mercato automobilistiche e industriali presso Bloomberg Intelligence e autore principale del rapporto, ha dichiarato: “La serie di modelli EV a prezzi accessibili di Tesla, General Motors e Stellantis, previsti per il debutto entro il 2026, potrebbe attingere a una maggiore massa acquirenti del mercato. Nonostante ciò, il mercato ha ancora molta strada da fare per maturare, con l’inadeguatezza della rete di ricarica, l’ansia da autonomia e i tempi di attesa prolungati per la ricarica in cima alla lista delle preoccupazioni di tutti gli acquirenti di auto”.